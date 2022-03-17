Ece’nın sır ölümü

Ümraniye’de, 35 yaşındaki bir çocuk annesi Ece A., 6’ncı kattan düşüp öldü. Şiddet uyguladığı öne sürülen eşi E.A.’nın ifadesi alındı. Ablası, “Kardeşim düşmedi, düşürüldü” dedi
İstanbulÜmraniye'deki olay, 16 Mart tarihinde yaşandı. 35 yaşındaki bir çocuk annesi Ece A., 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Emniyet güçleri, şüpheli buldukları ölümle ilgili talihsiz kadının kocası E.A.'nın ifadesine başvurdu.
'ŞİKÂYETTEN VAZGEÇİRDİ'
Konuyla ilgili soruşturma sürerken, Ece A.'nın ablası Zeynep Aydın, "Biz bu sonun geleceğini biliyorduk. Defalarca kardeşime şiddet uyguladı. Kardeşim şikâyet etmek istediğinde, çocuğunun başına silah dayayıp şikâyetten vazgeçirdi. Korktu, yine yanında kaldı. Kocasının uyuşturucu kullandığını biliyorduk. Evde, dükkânında silahlar vardı. Bu şahsın daha önceden de kayıtları var. Bu konu sonuna kadar araştırılsın, aydınlatılsın. Bu sıradan bir düşme değil" ifadelerini kullandı. Talihsiz kadın, dün Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.