Eczacı kalfasını öldüren kapıcı Kadir K.’nın ifadesi ortaya çıktı: Ters baktı yaralamak için ateş ettim

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Baran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Saldırgan, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dairesinde yakaladı. Olayda kullandığı tabancası üzerinde ele geçirilen Kadir K, emniyetteki ifadesinde öldürmek için değil yaralamak için ateş ettiğini söyledi.

"KORKUTMAK VE YARALAMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı Kadir K.'nın ifadesinde, "Gökhan Baran 2 yıl önce burada işe başladı, onu 2 yıldır tanıyorum. Aramızda zaman zaman sürtüşmeler olur, bana küfür eder, benimle alaylı konuşurdu. Olay günü alışverişe giderken eczanenin önünde onunla karşılaştım. Aramızda ters bakma tartışması çıktı, bana küfür etti, üzerime saldırdı ve parmağım kırıldı. Bende eve gidip, silahı alıp geldim. Silahla, korkutmak yaralamak için ateş etmiştim. İkinci seferde de yanlışlıkla patladı." dedi.