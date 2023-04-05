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Giriş Tarihi: 5.4.2023 15:48 Son Güncelleme: 5.4.2023 16:40

Eczacı kalfasını öldüren kapıcı Kadir K.'nın ifadesi ortaya çıktı: Ters baktı yaralamak için ateş ettim

İstanbul Şişli Teşvikiye'de eczane kalfası Gökhan Baran ile aralarında husumet olduğunu iddia eden apartman görevlisi Kadir Keleş arasında yaşanan kavga cinayetle sonuçlanmıştı. Kavgada parmağı kırıldığı için evinden aldığı silahla Gökhan Baran’ı iki el ateş ederek öldüren kapıcı Kadir K, "Ben öldürmedim ters bakınca yaralamak için ateş açtım” dedi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Eczacı kalfasını öldüren kapıcı Kadir K.’nın ifadesi ortaya çıktı: Ters baktı yaralamak için ateş ettim

İstanbul Şişli'deki bir eczanede dün akşam saatlerinde kalfa olarak çalışan çalışan Gökhan Baran (31) ile yan binanın apartman görevlisi Kadir K. (42) arasında ters bakma yüzünden çıkan tartışma önce kavgaya sonrada silahlı saldırıya dönüştü.

Kapıcı Kadir K. apartmandaki görevli dairesine giderek tabancasını aldı. Eczaneye geri gelerek Eczacı kalfası Gökhan Baran'ın göksüne iki el ateş edip daha sonra tekrar dönerek kafasına da silahın kabzası ile vurarak dairesine kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Baran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Saldırgan, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dairesinde yakaladı. Olayda kullandığı tabancası üzerinde ele geçirilen Kadir K, emniyetteki ifadesinde öldürmek için değil yaralamak için ateş ettiğini söyledi.

"KORKUTMAK VE YARALAMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı Kadir K.'nın ifadesinde, "Gökhan Baran 2 yıl önce burada işe başladı, onu 2 yıldır tanıyorum. Aramızda zaman zaman sürtüşmeler olur, bana küfür eder, benimle alaylı konuşurdu. Olay günü alışverişe giderken eczanenin önünde onunla karşılaştım. Aramızda ters bakma tartışması çıktı, bana küfür etti, üzerime saldırdı ve parmağım kırıldı. Bende eve gidip, silahı alıp geldim. Silahla, korkutmak yaralamak için ateş etmiştim. İkinci seferde de yanlışlıkla patladı." dedi.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİ 'BEN ÖLDÜRMEDİM' DEDİ

Zanlı Kadir K., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetten çıkış yaptığı esnada kendisine yöneltilen sorulara, "Ben öldürmedim" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

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Eczacı kalfasını öldüren kapıcı Kadir K.'nın ifadesi ortaya çıktı: Ters baktı yaralamak için ateş ettim
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