Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı canlı izle! Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı canlı yayın izle HD

Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Final serisinde şampiyonluk için mücadele eden takımlardan avantajlı olan Fenerbahçe. Bu maçı kazanması halinde kupayı kaldıracak sarı lacivertliler mağlup olması halinde ise gelecek maça odaklanacak. Peki; Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı canlı yayın hangi kanalda?
ECZACIBAŞI DYNAVİT FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi Dördüncü Maçında Eczacıbaşı Dynavit ile bir kez daha karşılaşıyor.
2-1 Fenerbahçe'nin üstün olduğu seride 3 maçı alan kupanın sahibi olacak.
Heyecanlı mücadele 18 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de Burhan Felek Spor Salonunda oynanacak.
ECZACIBAŞI DYNAVİT FENERBAHÇE OPET MAÇI CANLI İZLE
Maçın canlı yayını için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/
SULTANLAR LİGİ FİNAL SERİSİ MAÇ TAKVİMİ
18 Nisan Perşembe:
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)
21 Nisan Pazar:
19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)