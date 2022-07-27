Eczacılık taban puanları 2022: ÖSYM YKS tercihleri ile Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Eczacılık taban puanları 2022; bu bölümü seçecek binlerce üniversite adayının gündeminde yer alıyor. YKS tercih kılavuzu bilgilerine göre üniversite tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar tercihlerin başlaması ile birlikte ÖSYM AİS ekranından işlemlerini tamamlayacaklar. Bilindiği üzere; adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Bu başlık altından; ÖSYM YKS tercihleri ile Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları bilgisine ulaşabilirsiniz. İşte Eczacılık taban puanları 2022.