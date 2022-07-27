Haberler Yaşam Haberleri Eczacılık taban puanları 2022: ÖSYM YKS tercihleri ile Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
Giriş Tarihi: 27.7.2022 09:08 Son Güncelleme: 27.7.2022 09:17

Eczacılık taban puanları 2022: ÖSYM YKS tercihleri ile Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

YKS tercihleri 2022 bugün başlıyor. Bu sebepten ötürü; geçtiğimiz haftalarda yayımlanan YKS tercih kılavuzu bilgilerine göre binlerce kişi üniversite tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Eczacılık bölümünü seçecek olanlar ise Eczacılık taban puanlarını öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü (bugün) başlıyor ve 5 Ağustos 2022 Cuma günü sona erecek. 10 gün sürecek olan YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak. İşte Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

Eczacılık taban puanları 2022: ÖSYM YKS tercihleri ile Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Eczacılık taban puanları 2022; bu bölümü seçecek binlerce üniversite adayının gündeminde yer alıyor. YKS tercih kılavuzu bilgilerine göre üniversite tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar tercihlerin başlaması ile birlikte ÖSYM AİS ekranından işlemlerini tamamlayacaklar. Bilindiği üzere; adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Bu başlık altından; ÖSYM YKS tercihleri ile Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları bilgisine ulaşabilirsiniz. İşte Eczacılık taban puanları 2022.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

YKS programları ve kontenjanları kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.

YKS KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS'de adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

YKS TERCİHLERİ BUGÜN BAŞLIYOR!

YKS 2022 tercih kılavuzu ile belli olan tarihlerde özellikle üniversite tercihleri son günü merak ediliyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü (bugün) başlıyor ve 5 Ağustos 2022 Cuma günü sona eriyor.

10 gün sürecek olan YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

ECZACILIK TABAN PUANLARI 2022

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 14+0
14+0
9+0
8+0		 14
14
9
8		 22.332
27.200
23.307
21.900		 429,56825
483,37037
461,93401
454,90206
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
8+0
5+0
5+0		 8
8
5
5		 26.069
26.300
25.406
24.900		 423,60121
484,51363
458,23956
448,48717
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık
(İngilizce)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 29.558
31.100
30.894
30.500		 418,34070
478,26831
448,89817
437,34611
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0
9+0

 9
9

 32.222
33.700

 414,56453
475,02506
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Eczacılık SAY 150+4
140+4
140+4
140+4		 154
144
144
144		 33.852
31.800
30.238
27.900		 412,20994
477,30934
449,99201
442,63835
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 11+0
10+0
6+0
10+0		 11
10
6
10		 34.389
32.300
26.281
26.200		 411,43978
476,77190
456,76474
446,03899
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Eczacılık SAY 130+4
120+3
120+3
120+3		 134
123
123
123		 36.867
35.200
32.850
29.400		 408,26345
473,02946
445,71251
439,44625
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 14+0
13+0
8+0
8+0		 14
13
8
8		 36.881
35.100
30.872
30.000

408,24847
473,22005
448,93850
438,27737

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Eczacılık SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 37.357
35.000
31.780
29.200		 407,63120
473,34565
447,50561
439,90889
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 140+4
140+4
140+4
140+4		 144
144
144
144		 37.663
35.600
33.421
31.500		 407,25772
472,57294
444,81465
435,41312
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 170+5
170+5
170+5
170+5		 175
175
175
175		 37.786
36.200
33.547
32.500		 407,11407
471,87574
444,61622
433,56086
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 38.048
36.700
34.912
31.900		 406,76152
471,18297
442,34122
434,60906
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
8+0
4+0
4+0		 8
8
4
4		 38.752
37.200
34.972
36.300		 405,87429
470,61589
442,23005
426,40304
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Eczacılık SAY 120+3
110+3
110+3
110+3		 123
113
113
113		 38.859
36.900
35.075
32.800		 405,74715
470,93756
442,08033
433,00249
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Eczacılık SAY 140+4
140+4
140+4
140+4		 144
144
144
144		 39.179
37.600
35.852
33.800		 405,33166
470,16625
440,82802
431,09207
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Eczacılık
(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)		 SAY 4+1
6+1

 5
7

 39.498
38.800

 404,91851
468,55003
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 11+0
11+0
6+0
6+0		 11
11
6
6		 39.998
38.000
34.028
35.000		 404,27738
469,57091
443,84329
428,78438
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Eczacılık SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 40.182
38.300
36.542
34.900		 404,05726
469,20010
439,73927
428,92669
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 11+0
11+0
7+0
7+0		 11
11
7
7		 40.191
39.400
34.813
34.700		 404,04629
467,86697
442,48816
429,40173
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 11+0
9+0

 11
9

 40.579
39.500

 403,58115
467,78087
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 90+3
80+2
80+2
80+2		 93
82
82
82		 40.653
39.000
37.559
36.200		 403,45944
468,31071
438,16542
426,52711
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Eczacılık SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 40.724
38.800
36.630
35.400		 403,37130
468,65496
439,60480
428,04060
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 10+0
9+0

 10
9

 40.828
38.200

 403,24941
469,34938
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0


 6


 40.918


 403,11608
—-
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Eczacılık
(Ankara)		 SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 41.012
39.100
37.845
37.300		 403,00269
468,22197
437,71510
424,67652
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 9+0
9+0
6+0
6+0		 9
9
6
6		 41.500
40.900
36.580
37.400		 402,40186
465,94397
439,68104
424,57509
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 11+0
10+0

 11
10

 41.784
41.900

 402,08100
464,83046
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 11+0
10+0
6+0
6+0		 11
10
6
6		 41.821
39.300
36.561
37.700		 402,02826
467,99151
439,70603
424,09101
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
9+0

 10
9

 41.970
39.600

 401,84376
467,56710
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0


 5


 42.160


 401,64035
—-
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 42.227
40.300
38.971
37.200		 401,53744
466,65814
435,95691
424,76244
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Eczacılık SAY 100+3
90+3
90+3
80+2		 103
93
93
82		 42.734
40.200
38.774
36.300		 400,94225
466,81438
436,26547
426,43958
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Eczacılık SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 42.891
40.500
39.012
37.200		 400,75320
466,49145
435,89217
424,77490
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0
12+0
8+0
8+0		 12
12
8
8		 43.118
41.400
37.521
37.600		 400,47130
465,42806
438,21562
424,22818
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0


 6


 43.484


 400,05511
—-
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Eczacılık SAY 90+3
80+2
80+2
80+2		 93
82
82
82		 43.642
41.300
40.371
38.400		 399,84856
465,50905
433,80182
422,80553
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Eczacılık SAY 80+2
70+2
70+2
60+2		 82
72
72
62		 43.805
41.600
40.489
38.700		 399,66003
465,12433
433,63740
422,29096
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Eczacılık SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 44.281
41.800
40.369
38.300		 399,10052
464,91135
433,80708
422,87822
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Eczacılık SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 44.530
42.200
41.044
39.200		 398,81696
464,40962
432,83903
421,30845
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 44.925
42.900
42.272
 398,34429
463,60419
431,03449
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Eczacılık SAY 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 44.978
43.100
42.347
39.100		 398,28123
463,40698
430,93389
421,52894
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 45.914
43.700
42.608
40.300		 397,17417
462,60998
430,56838
419,38708
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 46.417
44.400
44.057
41.000		 396,59520
461,75809
428,42465
418,11888
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Eczacılık SAY 140+4
150+4
150+4
100+3		 144
154
154
103		 46.675
44.700
44.476
41.300		 396,27280
461,42676
427,83222
417,54624
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 47.268
45.600
45.428
43.100		 395,55321
460,28927
426,39620
414,58041
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 47.694
45.600
45.369
43.000		 395,05059
460,31017
426,48662
414,63166
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0
8+0
4+0
4+0		 9
8
4
4		 48.438
48.000
44.016
42.900		 394,16263
457,46969
428,47408
414,85119
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 90+3
80+2
80+2
60+2		 93
82
82
62		 48.446
46.000
46.237
43.300		 394,15482
459,89099
425,21256
414,19725
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 49.572
47.000
47.878
45.100		 392,73361
458,70458
422,89280
411,24735
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0
11+0
11+0
8+0		 9
11
11
8		 49.832
48.600
50.403
44.000		 392,40952
456,83819
419,12545
413,13727
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
10+0
6+0
5+0		 10
10
6
5		 50.369
49.600
50.534
45.600		 391,81470
455,61268
418,96428
410,33143
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0
7+0
8+0
4+0		 7
7
8
4		 51.167
50.000
51.654
47.400		 390,86654
455,13315
417,42466
407,51166
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 48+0
48+0
15+0
10+0		 48
48
15
10		 52.685
55.500
43.573
41.800		 389,10997
448,82396
429,12004
416,77567
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık
(%25 İndirimli)		 SAY 15+0
9+0

 15
9

 54.419
55.600

 387,08395
448,69046
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 13+0
10+0
6+0
 13
10
6
 54.788
55.500
56.759
 386,68337
448,87135
410,49841
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(%50 İndirimli)		 SAY 48+0
48+0

 48
48

 56.124
59.600

 385,22970
444,18013
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(%50 İndirimli)		 SAY 74+0
74+0
68+0
56+0		 74
74
68
56		 57.792
59.200
60.089
48.600		 383,42560
444,61691
406,05474
405,58427
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(Ücretli)		 SAY 2+0
3+0

 2
3

 58.370
60.000

 382,78211
443,75933
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(Ücretli)		 SAY 2+0
3+0

 2
3

 58.887
61.200

 382,22122
442,32676
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 2+0
3+0

 2
3

 59.086
73.100

 381,97871
428,77193
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 49+0
49+0

 49
49

 64.870
66.500

 375,85499
436,26473
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 2+0
2+0

 2
2

 65.479
67.900

 375,23666
434,68238
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 12+0
12+0

 12
12

 66.776
74.000

 373,87838
427,74063
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık
(%25 İndirimli)		 SAY 59+0
50+0
6+0
48+0		 59
50
6
48		 67.016
77.400
50.722
67.500		 373,64764
423,75622
418,71300
378,25315
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 48+0
48+0

 48
48

 67.312
75.800

 373,36385
425,61983
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 15+0
10+0
9+0
8+0		 15
10
9
8		 69.337
65.800
67.958
55.900		 371,30844
437,03761
395,83622
394,35053
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(%25 İndirimli)		 SAY 59+0
59+0
32+0
58+0		 59
59
32
58		 71.852
73.700
67.310
79.500		 368,80050
428,10811
396,65390
363,58402
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 25+0


 25


 74.509


 366,16319
—-
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 28+0
28+0
65+0
65+0		 28
28
65
65		 78.823
87.600
111.767
106.000		 362,00254
412,63023
349,73554
335,98769
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 11+0
11+0

 11
11

 79.084
62.300

 361,72824
441,05880
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 36+0
28+0
21+0
23+0		 36
28
21
23		 79.594
81.700
82.332
80.300		 361,24654
418,99640
378,87592
362,65557
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık
(Ücretli)		 SAY 44+0
42+0

 44
42

 80.797
84.400

 360,05123
416,12643
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(%25 İndirimli)		 SAY 40+0
41+0
23+0
22+0		 40
41
23
22		 83.699
82.000
69.236
76.500		 357,30870
418,66306
394,29138
367,10686
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 34+0


 34


 85.193


 355,97085
—-
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 28+0
29+0
13+0
12+0		 28
29
13
12		 86.504
86.700
75.907
77.600		 354,79478
413,52767
386,25961
365,72673
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(Ücretli)		 SAY 59+0
30+0

 59
30

 87.279
75.100

 354,10930
426,41095
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 33+0
33+0
25+0
40+0		 33
33
25
40		 88.397
91.500
109.420
71.700		 353,15503
408,50128
351,76393
372,93652
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(Ücretli)		 SAY 51+0
51+0
54+0
54+0		 51
51
54
54		 88.725
82.800
84.041
82.400		 352,83822
417,83455
376,92086
360,29518
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(%25 İndirimli)		 SAY 46+0


 46


 92.499


 349,50382
—-
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 32+0
40+0
42+0
40+0		 32
40
42
40		 93.732
92.600
121.557
108.000		 348,43659
407,26601
341,45317
334,40072
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(Ücretli)		 SAY 19+0
18+0
31+0
31+0		 19
18
31
31		 93.923
87.300
98.358
98.500		 348,27755
412,87240
362,10860
343,46067
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 14+0
13+0
23+0
24+0		 14
13
23
24		 94.754
92.800
112.189
111.000		 347,57701
407,13512
349,35937
331,88779
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık
(Ücretli)		 SAY 13+0


 13


 95.139


 347,22322
—-
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 15+0
20+0
18+0
20+0		 15
2
18
20		 95.877

135.516
125.000		 346,63250

330,97073
321,09276
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 22+0
22+0
32+0
36+0		 22
22
32
36		 96.942
96.900
139.603
121.000		 345,75438
402,78713
328,10766
324,08370
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Eczacılık
(İngilizce)		 SAY 38+0
36+0
30+0
36+0		 38
36
30
36		 97.681
99.900
102.923
91.300		 345,12501
399,75846
357,65930
350,62534
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 34+0


 34


 98.274


 344,62910
—-
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 51+0
59+0

 51
30

 99.245


 343,82678
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