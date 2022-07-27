Eczacılık taban puanları 2022: ÖSYM YKS tercihleri ile Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Eczacılık taban puanları 2022; bu bölümü seçecek binlerce üniversite adayının gündeminde yer alıyor. YKS tercih kılavuzu bilgilerine göre üniversite tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar tercihlerin başlaması ile birlikte ÖSYM AİS ekranından işlemlerini tamamlayacaklar. Bilindiği üzere; adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Bu başlık altından; ÖSYM YKS tercihleri ile Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları bilgisine ulaşabilirsiniz. İşte Eczacılık taban puanları 2022.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!
YKS programları ve kontenjanları kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.
YKS KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
YKS'de adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.
YKS TERCİHLERİ BUGÜN BAŞLIYOR!
YKS 2022 tercih kılavuzu ile belli olan tarihlerde özellikle üniversite tercihleri son günü merak ediliyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü (bugün) başlıyor ve 5 Ağustos 2022 Cuma günü sona eriyor.
10 gün sürecek olan YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.
ECZACILIK TABAN PUANLARI 2022
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|14+0
14+0
9+0
8+0
|14
14
9
8
|22.332
27.200
23.307
21.900
|429,56825
483,37037
461,93401
454,90206
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
8+0
5+0
5+0
|8
8
5
5
|26.069
26.300
25.406
24.900
|423,60121
484,51363
458,23956
448,48717
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
(İngilizce)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|29.558
31.100
30.894
30.500
|418,34070
478,26831
448,89817
437,34611
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|32.222
33.700
—
—
|414,56453
475,02506
—
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|150+4
140+4
140+4
140+4
|154
144
144
144
|33.852
31.800
30.238
27.900
|412,20994
477,30934
449,99201
442,63835
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(Burslu)
|SAY
|11+0
10+0
6+0
10+0
|11
10
6
10
|34.389
32.300
26.281
26.200
|411,43978
476,77190
456,76474
446,03899
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|130+4
120+3
120+3
120+3
|134
123
123
123
|36.867
35.200
32.850
29.400
|408,26345
473,02946
445,71251
439,44625
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(Burslu)
|SAY
|14+0
13+0
8+0
8+0
|14
13
8
8
|36.881
35.100
30.872
30.000
|
408,24847
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|37.357
35.000
31.780
29.200
|407,63120
473,34565
447,50561
439,90889
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|140+4
140+4
140+4
140+4
|144
144
144
144
|37.663
35.600
33.421
31.500
|407,25772
472,57294
444,81465
435,41312
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|170+5
170+5
170+5
170+5
|175
175
175
175
|37.786
36.200
33.547
32.500
|407,11407
471,87574
444,61622
433,56086
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|38.048
36.700
34.912
31.900
|406,76152
471,18297
442,34122
434,60906
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
8+0
4+0
4+0
|8
8
4
4
|38.752
37.200
34.972
36.300
|405,87429
470,61589
442,23005
426,40304
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|120+3
110+3
110+3
110+3
|123
113
113
113
|38.859
36.900
35.075
32.800
|405,74715
470,93756
442,08033
433,00249
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|140+4
140+4
140+4
140+4
|144
144
144
144
|39.179
37.600
35.852
33.800
|405,33166
470,16625
440,82802
431,09207
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Eczacılık
(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
|SAY
|4+1
6+1
—
—
|5
7
—
—
|39.498
38.800
—
—
|404,91851
468,55003
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(Burslu)
|SAY
|11+0
11+0
6+0
6+0
|11
11
6
6
|39.998
38.000
34.028
35.000
|404,27738
469,57091
443,84329
428,78438
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|40.182
38.300
36.542
34.900
|404,05726
469,20010
439,73927
428,92669
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(Burslu)
|SAY
|11+0
11+0
7+0
7+0
|11
11
7
7
|40.191
39.400
34.813
34.700
|404,04629
467,86697
442,48816
429,40173
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Eczacılık
(Burslu)
|SAY
|11+0
9+0
—
—
|11
9
—
—
|40.579
39.500
—
—
|403,58115
467,78087
—
—
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|40.653
39.000
37.559
36.200
|403,45944
468,31071
438,16542
426,52711
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|40.724
38.800
36.630
35.400
|403,37130
468,65496
439,60480
428,04060
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(Burslu)
|SAY
|10+0
9+0
—
—
|10
9
—
—
|40.828
38.200
—
—
|403,24941
469,34938
—
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|40.918
—
—
—
|403,11608
—-
—
—
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Eczacılık
(Ankara)
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|41.012
39.100
37.845
37.300
|403,00269
468,22197
437,71510
424,67652
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(Burslu)
|SAY
|9+0
9+0
6+0
6+0
|9
9
6
6
|41.500
40.900
36.580
37.400
|402,40186
465,94397
439,68104
424,57509
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(Burslu)
|SAY
|11+0
10+0
—
—
|11
10
—
—
|41.784
41.900
—
—
|402,08100
464,83046
—
—
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Eczacılık
(Burslu)
|SAY
|11+0
10+0
6+0
6+0
|11
10
6
6
|41.821
39.300
36.561
37.700
|402,02826
467,99151
439,70603
424,09101
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
9+0
—
—
|10
9
—
—
|41.970
39.600
—
—
|401,84376
467,56710
—
—
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|42.160
—
—
—
|401,64035
—-
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|42.227
40.300
38.971
37.200
|401,53744
466,65814
435,95691
424,76244
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|42.734
40.200
38.774
36.300
|400,94225
466,81438
436,26547
426,43958
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|42.891
40.500
39.012
37.200
|400,75320
466,49145
435,89217
424,77490
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0
12+0
8+0
8+0
|12
12
8
8
|43.118
41.400
37.521
37.600
|400,47130
465,42806
438,21562
424,22818
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|43.484
—
—
—
|400,05511
—-
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|43.642
41.300
40.371
38.400
|399,84856
465,50905
433,80182
422,80553
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|80+2
70+2
70+2
60+2
|82
72
72
62
|43.805
41.600
40.489
38.700
|399,66003
465,12433
433,63740
422,29096
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|44.281
41.800
40.369
38.300
|399,10052
464,91135
433,80708
422,87822
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|44.530
42.200
41.044
39.200
|398,81696
464,40962
432,83903
421,30845
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|44.925
42.900
42.272
—
|398,34429
463,60419
431,03449
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|44.978
43.100
42.347
39.100
|398,28123
463,40698
430,93389
421,52894
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|45.914
43.700
42.608
40.300
|397,17417
462,60998
430,56838
419,38708
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|46.417
44.400
44.057
41.000
|396,59520
461,75809
428,42465
418,11888
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|140+4
150+4
150+4
100+3
|144
154
154
103
|46.675
44.700
44.476
41.300
|396,27280
461,42676
427,83222
417,54624
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|47.268
45.600
45.428
43.100
|395,55321
460,28927
426,39620
414,58041
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|47.694
45.600
45.369
43.000
|395,05059
460,31017
426,48662
414,63166
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
8+0
4+0
4+0
|9
8
4
4
|48.438
48.000
44.016
42.900
|394,16263
457,46969
428,47408
414,85119
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
80+2
80+2
60+2
|93
82
82
62
|48.446
46.000
46.237
43.300
|394,15482
459,89099
425,21256
414,19725
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|49.572
47.000
47.878
45.100
|392,73361
458,70458
422,89280
411,24735
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
11+0
11+0
8+0
|9
11
11
8
|49.832
48.600
50.403
44.000
|392,40952
456,83819
419,12545
413,13727
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
10+0
6+0
5+0
|10
10
6
5
|50.369
49.600
50.534
45.600
|391,81470
455,61268
418,96428
410,33143
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
7+0
8+0
4+0
|7
7
8
4
|51.167
50.000
51.654
47.400
|390,86654
455,13315
417,42466
407,51166
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|48+0
48+0
15+0
10+0
|48
48
15
10
|52.685
55.500
43.573
41.800
|389,10997
448,82396
429,12004
416,77567
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Eczacılık
(%25 İndirimli)
|SAY
|15+0
9+0
—
—
|15
9
—
—
|54.419
55.600
—
—
|387,08395
448,69046
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa)
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|13+0
10+0
6+0
—
|13
10
6
—
|54.788
55.500
56.759
—
|386,68337
448,87135
410,49841
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(%50 İndirimli)
|SAY
|48+0
48+0
—
—
|48
48
—
—
|56.124
59.600
—
—
|385,22970
444,18013
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(%50 İndirimli)
|SAY
|74+0
74+0
68+0
56+0
|74
74
68
56
|57.792
59.200
60.089
48.600
|383,42560
444,61691
406,05474
405,58427
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(Ücretli)
|SAY
|2+0
3+0
—
—
|2
3
—
—
|58.370
60.000
—
—
|382,78211
443,75933
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(Ücretli)
|SAY
|2+0
3+0
—
—
|2
3
—
—
|58.887
61.200
—
—
|382,22122
442,32676
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|2+0
3+0
—
—
|2
3
—
—
|59.086
73.100
—
—
|381,97871
428,77193
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|49+0
49+0
—
—
|49
49
—
—
|64.870
66.500
—
—
|375,85499
436,26473
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|2+0
2+0
—
—
|2
2
—
—
|65.479
67.900
—
—
|375,23666
434,68238
—
—
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|12+0
12+0
—
—
|12
12
—
—
|66.776
74.000
—
—
|373,87838
427,74063
—
—
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Eczacılık
(%25 İndirimli)
|SAY
|59+0
50+0
6+0
48+0
|59
50
6
48
|67.016
77.400
50.722
67.500
|373,64764
423,75622
418,71300
378,25315
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|48+0
48+0
—
—
|48
48
—
—
|67.312
75.800
—
—
|373,36385
425,61983
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|15+0
10+0
9+0
8+0
|15
10
9
8
|69.337
65.800
67.958
55.900
|371,30844
437,03761
395,83622
394,35053
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(%25 İndirimli)
|SAY
|59+0
59+0
32+0
58+0
|59
59
32
58
|71.852
73.700
67.310
79.500
|368,80050
428,10811
396,65390
363,58402
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|25+0
—
—
—
|25
—
—
—
|74.509
—
—
—
|366,16319
—-
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|28+0
28+0
65+0
65+0
|28
28
65
65
|78.823
87.600
111.767
106.000
|362,00254
412,63023
349,73554
335,98769
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|11+0
11+0
—
—
|11
11
—
—
|79.084
62.300
—
—
|361,72824
441,05880
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|36+0
28+0
21+0
23+0
|36
28
21
23
|79.594
81.700
82.332
80.300
|361,24654
418,99640
378,87592
362,65557
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Eczacılık
(Ücretli)
|SAY
|44+0
42+0
—
—
|44
42
—
—
|80.797
84.400
—
—
|360,05123
416,12643
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(%25 İndirimli)
|SAY
|40+0
41+0
23+0
22+0
|40
41
23
22
|83.699
82.000
69.236
76.500
|357,30870
418,66306
394,29138
367,10686
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|85.193
—
—
—
|355,97085
—-
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|28+0
29+0
13+0
12+0
|28
29
13
12
|86.504
86.700
75.907
77.600
|354,79478
413,52767
386,25961
365,72673
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(Ücretli)
|SAY
|59+0
30+0
—
—
|59
30
—
—
|87.279
75.100
—
—
|354,10930
426,41095
—
—
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|33+0
33+0
25+0
40+0
|33
33
25
40
|88.397
91.500
109.420
71.700
|353,15503
408,50128
351,76393
372,93652
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(Ücretli)
|SAY
|51+0
51+0
54+0
54+0
|51
51
54
54
|88.725
82.800
84.041
82.400
|352,83822
417,83455
376,92086
360,29518
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(%25 İndirimli)
|SAY
|46+0
—
—
—
|46
—
—
—
|92.499
—
—
—
|349,50382
—-
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|32+0
40+0
42+0
40+0
|32
40
42
40
|93.732
92.600
121.557
108.000
|348,43659
407,26601
341,45317
334,40072
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(Ücretli)
|SAY
|19+0
18+0
31+0
31+0
|19
18
31
31
|93.923
87.300
98.358
98.500
|348,27755
412,87240
362,10860
343,46067
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|14+0
13+0
23+0
24+0
|14
13
23
24
|94.754
92.800
112.189
111.000
|347,57701
407,13512
349,35937
331,88779
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Eczacılık
(Ücretli)
|SAY
|13+0
—
—
—
|13
—
—
—
|95.139
—
—
—
|347,22322
—-
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|15+0
20+0
18+0
20+0
|15
2
18
20
|95.877
—
135.516
125.000
|346,63250
—
330,97073
321,09276
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|22+0
22+0
32+0
36+0
|22
22
32
36
|96.942
96.900
139.603
121.000
|345,75438
402,78713
328,10766
324,08370
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa)
|Eczacılık
(İngilizce)
|SAY
|38+0
36+0
30+0
36+0
|38
36
30
36
|97.681
99.900
102.923
91.300
|345,12501
399,75846
357,65930
350,62534
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|98.274
—
—
—
|344,62910
—-
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Eczacılık
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|51+0
59+0
—
—
|51
30
—
—
|99.245
—
—
—
|343,82678
—
—
—