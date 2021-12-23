Adana’da dehşete düşüren olay! Elinde bıçakla eczaneye girdi, önüne gelene saldırdı

Adana'da eczaneye girip ilaç isteyen bir kişi, gösterdiği reçete ve buna ait raporun geçersiz olduğunu öğrenince ortalığı savaş alanına çevirdi. Önce eczacı ve kalfasıyla tartıştı sonra da dışarı çıkıp, bu kez de yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, onları ölümle tehdit etti. Eczanedeki dehşet anları, güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Polis, kimliği belirsiz saldırganı her yerde arıyor. Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, "Ezacılar olarak canımıza ve malımıza kast ediliyor. Sağlıkta şiddet artık son bulmalı" diyerek, yaşananlara tepki gösterdi.
USULSÜZ REÇETE İDDİASI…
Olay, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Ali Dede Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Saydam Caddesi'nde yer alan bir eczaneye giren bir kişi, burada elindeki reçeteyi kalfa M.Ö.'ye verip, ilaçlarını istedi. M.Ö., reçete ve buna ait raporun, yasada belirtilen şartları taşımadığı için ilaçları veremeyeceğini söyledi. Söz konusu şahısla kalfa arasındaki tartışmaya eczacı E.A.'da dahil olunca olay büyüdü.
BIÇAK ÇEKİP TEHDİT ETTİ
Eczacı ve kalfasıyla tartışan zanlı, yaşanan arbedenin ardından önce dışarı çıktı, sonra da yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, eczacı ve kalfasını ölümle tehdit etti. Çevredeki diğer esnaf da saldırgana müdahale etti. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Şahıs, daha sonra olay yerinden kaçıp izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kaçan saldırganın yakalamak için çalışma başlattı.
"SAĞLIKTA ŞİDDET SON BULMALI"
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, yaşananlara sert tepki gösterdi. Yabuzdağ, "Biz eczacılar eczanelerimizde halk sağlığı adına hizmet veren kurumlarız. Zaman zaman haksız talepte bulunan vatandaşlar istedikleri olmayınca sözlü ve fiziksel saldırılarda bulunuyor. Eczanelerimize zarar veriyor. Bizlerin ve çalışanlarımızın canlarına kastediyorlar. Son yaşanan olayı kınıyor, bıçaklı saldırganın da en kısa sürede yakalanıp, cezalandırılmasını istiyoruz. Sağlıkta şiddet artık son bulmalı" dedi.