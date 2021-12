Adana’da dehşete düşüren olay! Elinde bıçakla eczaneye girdi, önüne gelene saldırdı

Adana'da eczaneye girip ilaç isteyen bir kişi, gösterdiği reçete ve buna ait raporun geçersiz olduğunu öğrenince ortalığı savaş alanına çevirdi. Önce eczacı ve kalfasıyla tartıştı sonra da dışarı çıkıp, bu kez de yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, onları ölümle tehdit etti. Eczanedeki dehşet anları, güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Polis, kimliği belirsiz saldırganı her yerde arıyor. Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, "Ezacılar olarak canımıza ve malımıza kast ediliyor. Sağlıkta şiddet artık son bulmalı" diyerek, yaşananlara tepki gösterdi.