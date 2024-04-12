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Giriş Tarihi: 12.4.2024

Eczanede cinsel taciz ve yağma dehşeti

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Eczanede cinsel taciz ve yağma dehşeti
İstanbul Pendik'te bir eczaneye gelerek 1 milyon lira haraç isteyen saldırgan, bir de cinsel tacizde bulundu. Eczacı Şeyma Y. (32) 20 Eylül 2023'te eczanede bulunduğu sırada içeri Fehmi Ü. (51) girdi. Fehmi Ü, "Ben buranın ağasıyım. Bana para vereceksin. 1 milyon ver gideyim" gibi sözlerle bağırarak eczaneyi birbirine kattı. Panik butonuna basıp yardım isteyen eczacı, telefonla saldırganı kayda almaya başladı. Bunu gören Fehmi Ü. cinsel organını göstererek eczacı kadının üzerine yürüdü. Arkadaşlarının yardımıyla eczaneden çıkartılan mağdur eczacı, Fehmi Ü.'den şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada kapsamında Fehmi Ü., hakkında 9 yıla kadar hapis istendi.
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Eczanede cinsel taciz ve yağma dehşeti
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