Eczanede ‘yan baktın’ kavgası cinayetle bitti

İstanbul Şişli'de eczane teknisyeni genç ile apartman görevlisi arasında 'yan bakma' yüzünden çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Apartman görevlisi Kadir K.'nın tabancayla vurduğu Gökhan Baran yaşamını yitirdi. Teşvikiye'deki bir eczanede teknisyen olarak çalışan Gökhan Baran (31) ile yan binanın apartman görevlisi Kadir K. (42) arasında önceki gün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Kadir K., apartmandaki görevli dairesine giderek tabancasını aldı. Eczaneye geri gelen Kadir K., Baran'ı tek el ateş ederek göğsünden vurarak kaçtı.Hastaneye kaldırılan Baran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kadir K. ifadesinde, "Aramızda ters bakma tartışması çıktı. Bana küfür etti, üzerime saldırdı ve parmağım kırıldı. Ben de eve gidip, silahı alıp geldim. Silahla, korkutmak, yaralamak için ateş etmiştim. İkinci seferde de yanlışlıkla patladı" dedi. Kadir K., "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı. Baran'ın cenazesi ise dün Şişli'deki Hasan Zeyneb Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.