Haberler Yaşam Haberleri Eda Nur Kaplan davasında yeni gelişme! Başsavcılık tahliye sonrası harekete geçti
Giriş Tarihi: 22.3.2022 17:40 Son Güncelleme: 22.3.2022 17:46

Eda Nur Kaplan davasında yeni gelişme! Başsavcılık tahliye sonrası harekete geçti

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eda Nur Kaplan davasında yeni gelişme! Başsavcılık tahliye sonrası harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir binanın 15. katından düşerek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan’a cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yusuf Güzelyurt’un kararına itiraz etti.

Ankara'da bir binanın 15. katından düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Yusuf Güzelyurt, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşmanın ardından Yusuf Güzelyurt'un tahliyesine itiraz etti.

Savcılık, güvenlik kamera kayıtlarının yanı sıra sanık Güzelyurt'un Eda Nur Kaplan ile yazışmalarını gerekçe göstererek, bu aşamada adli kontrol şartının yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.

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Eda Nur Kaplan davasında yeni gelişme! Başsavcılık tahliye sonrası harekete geçti
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