Eda Nur Kaplan davasında yeni gelişme! Başsavcılık tahliye sonrası harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.