Eda Nur Kaplan davasında yeni gelişme! Başsavcılık tahliye sonrası harekete geçti

Ankara'da bir binanın 15. katından düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Yusuf Güzelyurt, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşmanın ardından Yusuf Güzelyurt'un tahliyesine itiraz etti.
NE OLMUŞTU?
Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.
Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.