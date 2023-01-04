Eda Taşpınar savcılığa ifade verdi

Tasarımcı Eda Taşpınar, sosyal medyada bir cami içerisinde çekilmiş fotoğrafı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giden Eda Taşpınar, fotoğraf çektirdiği yerin cami olduğunu bilmediğini, çok üzgün olduğunu söyledi. Tasarımcı Taşpınar, İstanbul Sultanahmet'teki bir otelin içinde bulunan camide çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabında paylaşınca sert tepkilerle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Eda Taşpınar hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.