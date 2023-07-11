Edanur’a çarptıktan sonra yanarak can vermişti: Kimliği böyle tespit edildi

Otomobilde yanarak hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belirlendi. Yapılan inceleme sonucu hayatını kaybeden sürücünün Abdülbaki Kestek olduğu belirlendi. Kestek'i ailesi parmağındaki yüzüğünden teşhis ederken beraberinde ölen kişinin ise yakın arkadaşı Abdülkadir Sönmez (26) olduğu saptandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor...