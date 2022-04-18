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Giriş Tarihi: 18.4.2022 10:17

Edepsiz kaymakama 6 yıl istendi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Edepsiz kaymakama 6 yıl istendi

Korumasının kiraladığı otomobilde bir kadınla cinsel birliktelik yaşadığı ortaya çıkan ve yoldan geçerken o anlara tanık olan 15 yaşındaki bir çocuğu ölümle tehdit edip aracı üzerine süren Beykoz eski Kaymakamı A.K. hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da, evli ve 3 çocuk babası eski Beykoz Kaymakamı A.K. (56), geçen yıl 17 Temmuz'da Beykoz Kaynarca'daki ormanlık arazinin girişinde araç içinde bir kadınla cinsel birliktelik yaşıyordu. 16 yaşındaki U.Y. isimli çocuk da evine gitmek için kullandığı araziden geçerken beyaz renkli aracı gördü. Durumu fark edip yoluna devam eden çocuğa kaymakam, "Ne bakıyorsun, utanmıyor musun?" dedi. U.Y. ise "Asıl sen utanmıyor musun? Evler var burada. Benim gibi çocuklar bu yoldan geçiyor, aileler var" diyerek tepkisini gösterdi. Bunun üzerine A.K., "Yürü lan bacaklarını kırarım. Kaymakamım lan ben" dedikten sonra küçük çocuğu kovaladı, aracına dönüp araçla çocuğu ezmeye çalıştı. Çocuğun çığlık sesiyle komşular olaya müdahale etti.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERDİ

Eski kaymakam, bölgeden uzaklaşırken "Seni vuracağım, bulacağım seni" şeklinde tehditler savurdu. U.Y. şikâyetçi oldu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Aracı kiraladığı tespit edilen kaymakamın koruması olayla ilgili ifade verdi. Koruma, mesai sonrası aracı kaymakama bıraktığını, araçtaki şahsın kendisi olmadığını ifade etti. Hakkında soruşturma açılan kaymakamın, olaydan birkaç gün sonra emekli olmak için dilekçe verdiği ortaya çıktı. İfadesi alınan kaymakam, yanlış anlaşıldığını ileri sürdü.

YARGILANACAK

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda emekli kaymakam hakkında, 'Hayasızca hareketlerde bulunma ve silahla tehdit' suçlarından dava açtı. Hazırlanan iddianamede, A.K.'nin koruması tarafından kiralanan aracı Beykoz Hocaoğlu mahallesindeki alana park ederek, bir kadınla cinsel birliktelik yaşadığı ve bu durumu gören küçük çocuğun U.Y. ile tartıştığı anlatıldı. İddianamede eski kaymakamın U.Y.'yi önce tehdit ettiği ardından üzerine araç sürdüğü kaydedildi. Eski kaymakam A.K. hakkında, 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Edepsiz kaymakama 6 yıl istendi
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