Edirne ayçiçeği üretiminde ilk sırada

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin, 2023 yılı tarımsal üretim verilerine göre çeltikte olduğu gibi ayçiçeği üretiminde de ilk sırada yer aldığını belirtti. Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan Edirne'nin aynı zamanda önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi. Sezer, şöyle devam etti: "Trakya toprakları mümbit topraklar ve bilinçli tarım yapılıyor. Meriç Nehri'nin sunmuş olduğu imkanlardan faydalanılıyor. Sulanabilir toprağın fazlalığı ikinci ürün imkanını da sunuyor. Özellikle çeltik üretiminde önemli bir üretim mevcut Türkiye'de yenen pirinçten yapılan iki yemekten biri Edirne'de üretiliyor. Türkiye'de üretilen yüzde 50 çeltik Edirne'de. Bu üretimin de yüzde 25'i İpsala Ovası'nda yetiştiriliyor. Buğday üretiminde dördüncü sıraya yükseldik. Kanola üretiminde üçüncü sıradayız. Ayçiçeği üretiminde ise geçen yıl üretimlere bakıldığında Türkiye'de ilk sıradayız." AA