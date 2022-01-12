Edirne beyaza büründü!

HAVA DAHA DA BUZ KESECEK



Hava sıcaklığının gece eksi 8, gündüz ise eksi 2 derece olduğu kentte; meteoroloji yetkilileri bugün ve yarın kar yağışının beklenmediğini ancak soğuk havanın etkisini artıracağını söyledi. Yetkililer, bu geceden itibaren sıcaklığın daha da düşeceğini belirterek, buz ve don uyarısı yaptı.