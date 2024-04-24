Haberler Yaşam Haberleri Edirne’de 1 ayda bin 96 kaçak göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 24.4.2024 15:24 Son Güncelleme: 24.4.2024 15:39

Edirne’de 1 ayda bin 96 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de güvenlik güçleri son 1 ayda yaptıkları denetimlerde yasadışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan’a geçmek isteyen bin 96 kaçak göçmen yakaladı. Kaçakların geçişlerini organize eden 29 insan taciri ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ALİ CAN ZERAY
Edirne’de 1 ayda bin 96 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de kent girişi ile sınır bölgelerinde görev yapan asker, polis ve jandarma ekipleri, son 1 ayda yaptığı denetimlerde, illegal yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek isteyen bin 96 kaçak göçmen yakaladı. Ekipler ayrıca düzenlediği operasyonlarda göçmenlerin kaçışlarını organize eden 54 şüpheliyi de gözaltına aldı.

ÇOĞUNLUĞU AFGANİSTANLI

Yakalanan kaçak göçmenlerden büyük çoğunluğu Afganistanlı olurken diğer yakalananlar ise Irak, Suriye ve Pakistanlılar oldu.

29 İNSAN TACİRİ TUTUKLANDI

Güvenlik güçlerinin kent girişinde ve sınır bölgelerinde yaya ve araçlar içinde yakaladığı bin 96 kaçak göçmenin kaçışlarına yardımcı olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığı 54 şüpheliden 29'u işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada sorguları tamamlanan 29 şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu.

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Edirne’de 1 ayda bin 96 kaçak göçmen yakalandı
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