Edirne’de 6’ncı kattan düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Edirne'de 21 yaşındaki erkek üniversite öğrencisi, kaldığı evin 6'ncı kat balkonundan düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olay, Yancıkçı Şahin Mahallesi Umut Sokak Ayşekadın semti Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'de kaldığı apartmanın 6'ncı katından düşen 21 yaşındaki G.K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından üniversite öğrencisi G.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.