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Giriş Tarihi: 22.4.2024

Edirne’de 6’ncı kattan düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı

İHA
Edirne’de 6’ncı kattan düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı
Edirne'de 21 yaşındaki erkek üniversite öğrencisi, kaldığı evin 6'ncı kat balkonundan düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olay, Yancıkçı Şahin Mahallesi Umut Sokak Ayşekadın semti Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'de kaldığı apartmanın 6'ncı katından düşen 21 yaşındaki G.K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından üniversite öğrencisi G.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Edirne’de 6’ncı kattan düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı
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