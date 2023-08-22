Edirne’de feci kaza: 1 polis hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, polis memuru Hasan Burak Önder'in kullandığı 07 ALU 521plakalı otomobil, Edirne-Havsa kara yolundaki kavşakta Kadir Sekin idaresindeki 39 AAG 785 plakalı traktörün çektiği römorka çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.