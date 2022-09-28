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Giriş Tarihi: 29.9.2022

Edirne’de görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

Edirne’de görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü
Edirne Atatürk Bulvarı'nda dün sabah saatlerinde yoğun sis yüzünden görüş uzaklığının 30 metreye kadar düştü. Samet Yeni'nin kullandığı servis midibüsü, yol çalışması nedeniyle yavaşlayan Harun Yiğit yönetimindeki servis midibüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardaki 20 kişi, hafif yaralandı. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı caddede polis ekipleri, araçların çekilmesinin ardından yolu tekrar açtı.

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Edirne’de görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü
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