Edirne’de 183 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala Sınır Kapılarında jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ile ilgili denetimleri sürüyor. Ekipler son yaptığı denetimde 1 TIR'ın dorsesinde gizlenmiş 2 Mısırlı kaçak göçmen yakaladı. Olayla ilgili TIR sürücüsü gözaltına alınırken, 2 göçmen işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

TIR DORSESİNDE 2 AYDA 183 GÖÇMEN YAKALANDI

Avrupa hayali ile yola çıkan göçmenler yasadışı olan bu kaçış planlarını son zamanlarda ihraç yüklü TIR dorseleri oluyor. Malzeme yüklü dorselerde kaçmak isteyen göçmenler, yakalanmamak için ise akıl almaz planlar yapıyorlar. Hayatlarını hiçe sayarak çıktıkları bu yolculuklarında göçmenler, araçların dingil ile teker arasına bazen de TIR dorselerinde gizlenmiş şekilde yakalanıyorlar. TIR sürücülerinin korkulu rüyası olan göçmenler, dorseleri keserek bindikleri araçlarda, vücut ısılarını gizlemek ve x-ray cihazına yakalanmamak için kendilerini alüminyum folyo ile sararak gizlenmeye çalışıyorlar. Ekipler son 2 ayda TIR dorrselerinde şüphe üzerine yaptığı aramalarda büyük çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 183 kaçak göçmen yakaladı. Suriyelileri, Afganistan ile Mısırlı göçmenler takip ediyor.