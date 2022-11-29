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Giriş Tarihi: 29.11.2022 00:04

Edirne'de korkunç kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Edirne'de feci bir kaza meydana geldi. Edirne - Kapıkule karayolu üzerinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

DHA
Edirne’de korkunç kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Edirne - Kapıkule karayolu üzerinde meydana geldi. R.C. idaresindeki AB 046 GK plakalı TIR, Kema köy yakınlarına geldiği sırada kavşaktan dönüş yapmak istedi. A.M. idaresindeki 39 NR 192 plakalı otomobil ise bu esnada TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobilin sürücü A.M. ve araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte polis ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri araçtaki yaralılara ilk müdahalelerinin ardından 3'ünü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2'sini ise Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edirne'de korkunç kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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