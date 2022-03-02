Edirne'de özel harekat timleri destekli "Tunca-2" operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerince, ruhsatsız silah bulundurma ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında Özel Harekat Timlerinin katılımıyla drone destekli "Tunca-2" adı verilen operasyon düzenlendi.

Kent merkezinde belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir pompalı av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ve 9 fişek, bir ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Operasyon kapsamında aranan 6 kişinin de aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı.