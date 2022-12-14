Edirne’de yılbaşı hareketliliği

Bulgaristan ve Yunanistan'a sınır, Balkan ülkelerine yakın coğrafyadaki Edirne'de turistler, yılbaşında otel, restoran ve kafelerde yapılacak programlar için günler öncesinde rezervasyon yaptırmaya başladı.Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, son 5-6 yıldır yılbaşlarında Edirne'nin Balkanlar'dan gelen misafirleri ağırladığını söyledi. Grupların dışında, yılbaşı için bireysel rezervasyonların da yapıldığını belirten Balta, "Misafirlerimizi hem esnaf hem de gümrük kapılarımızdan geçişte memurlarımız olarak güler yüzle ağırlayacağız. Yerli, yabancı misafirlerimizin huzurlu bir gece geçirmelerini, 2023'ü güzel şekilde karşılamalarını sağlayacağız" dedi.Kentte otel sahibi Kemal Kılıç da Edirne'nin sınır kenti olması dolayısıyla Bulgaristan ve Yunanistan'dan turist aldığını anlattı. Otel, restoran ve kafelerin yılbaşı için hazırlık yaptığını dile getiren Kılıç, özellikle Bulgaristan'dan gelecek misafirlerin yeni yıla Edirne'de girmek için rezervasyonlar yaptırdığını söyledi. Yabancı turistler açısından Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de de yılbaşı hareketliliği yaşanacağını anlatan Kılıç, "Rezervasyonlar başladı. Hem online kanallardan hem de işletmelerin yurt dışında vermiş olduğu reklamlarla da turistleri Edirne'ye çekmekteyiz. Şu anda özellikle Makedonya, Bosna- Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Balkanlar'ın her yerinden Türkiye'ye akın akın misafirler geliyor" diye konuştu.