Edirne’de yürekler ağza geldi: Alevlerin arasında kalan genç son anda kurtarıldı!

'KİM OLSA AYNISINI YAPARDIM'



Gencin kurtarılmasına yardım eden apartman sakini Tolga Başol, dumanları fark edip hemen dışarı çıktıklarını söyledi. Başol, "Sesleri duydum dışarı çıktım, baktım kardeşimiz evde yalnız. Annesiyle yaşıyordu normalde ama annesi evde yokmuş. Çocuk yalnız kalmış evde. Çok şükür ki kurtardık kardeşimizi, sadece maddi hasar oluştu. Alper bizim canımız neticede, kim olsa aynısını yapardım. Bundan 2 ay önce bir yangın daha çıkmıştı. Yine yangın çıktı. Çok şükür ki maddi hasarla atlatıldı" diye konuştu.