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Giriş Tarihi: 31.3.2022 12:39 Son Güncelleme: 31.3.2022 13:42

Edirne’deki katliamda gizem: 100 kiloluk adamı tek başına mı öldürdü?

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Edirne’deki katliamda gizem: 100 kiloluk adamı tek başına mı öldürdü?

Edirne’de aynı ailenin 4 ferdinin öldürüldüğü olayla ilgili Güner ailesinin komşusu Berk E. cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken bu sabah da 6 şüpheli Hayrabolu’da gözaltına alındı. Öte yandan ailenin yakınları, Anıl Güner’in 100 kilo olduğunu belirterek bir kişi tarafından öldürülmüş olabileceğine ihtimal vermiyor.

Çanakkale'nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Elmalı Köyü'nde, Güner ailesinin evlerinde öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ailenin uzun yıllardır kapı komşusu olan Berk E. cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI RET ETTİ, TUTUKLANDI

Motosikletle seyir halindeyken durdurularak gözaltına alınan Berk E, karakoldaki ilk ifadesinde hakkındaki iddiaları reddedip cinayetle ilgisinin olmadığını söyledi. Sorgusu tamamlanan Berk E. dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KANLI ELBİSE ELE GEÇİRİLDİ

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Berk E'nin Çorlu'daki ikametinde de dün akşam saatlerinde arama yapıldı. Aramada kanlı elbiselerin yanı sıra 900 adet tabanca mermisi ve iki adet av tüfeği ele geçirildi. Yapılan aramada Berk. E'nin evinden ve üzerinden para ya da altın çıkmaması kanlı saldırıda başka kişilerin de olabileceği ihtimalini güçlendirdi. El koyulan suç unsurları Uzunköprü Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi. Cinayet günü Berk E'nin kullandığı cep telefonunun da Güner ailesinin evinden sinyal verdiği belirlendi.


Şüpheli Berk E. (solda)

"TEK BAŞINA DEĞİLDİ"

Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını öğrenen Güner ailesinin yakınları, katliamı bir kişinin yapmış olabileceğine inanmadıklarını söyledi. Berk E'nin uzun süre ailesiyle birlikte köyden ayrıldığını fakat arazilerinin olduğunu söyleyen yakınları, "Ev talan edilmiş, Anıl uzun süre katil ya da katillerle boğuşmuş. 100 kiloydu Anıl. Evde uzun süre boğuşma yaşanmış. Bir kişinin yapacağı iş değil bu. Evde her yer kurşun izi. Camlar kırılmış, kan gövdeyi götürmüş. Bunu bir kişinin tek başına gerçekleştirmiş olabileceğine ihtimal vermiyoruz." dedi.


Dede Mehmet Güner

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Jandarma bu sabah bir çeşmede ellerindeki kanları temizleyip köye girdikleri iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Jandarma'daki sorgusu sürüyor.

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Edirne’deki katliamda gizem: 100 kiloluk adamı tek başına mı öldürdü?
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