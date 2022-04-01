Edirne’yi fırtına vurdu

Edirne'de etkili olan fırtına sebebiyle Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar kapandı, 1 vatandaş yaralandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'sarı uyarı' bulunduğu Edirne'de beklenen fırtına bir anda etkisini gösterdi. Fırtınanın şiddetli bir şekilde etkili olmasıyla Edirne'de bulunan bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi yolları kapattı. Kuyumcu Bayırı Sokak'taki müstakil evin üzerine yan binanın çatısı düştü. Düşme sonucu müstakil evin çatısı çöktü. Evde bulunan 82 yaşındaki Zeliha Yolalmaz ve oğlu Ümit Yolalmaz evi altında kaldı. Ümit Yolalmaz kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktı annesi Zeliha Yolalmaz ise itfaiye ve AFAD'ın yardımıyla kurtarıldı. Ümit Yolalmaz rüzgar nedeniyle çatının birden uçtuğunu ve kendi evlerinin çatısının çöktüğü belirterek annesinin yaralandığını söyledi. Hazime Yolalmaz ise bahçede çiçekleri düzeltirken çatının çöktüğünü ve eltisinin yaralandığını belirterek kanlar içinde hastaneye gittiği ifade etti. Pazarkule Sınır Kapısına ulaşımın sağladığı Lozan Caddesinde ağaç devrildi. Ulus Pazarı pazarında da ağaç devrildi 1 kişi yaralandı. Öte yandan hava sıcaklığının 23 derece ölçüldü.