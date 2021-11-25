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Giriş Tarihi: 25.11.2021 11:57

EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü ELTEMTEK’in Oldu

EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü ELTEMTEK’in Oldu

KalDer tarafından her yıl düzenlenen EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülünün sahibi bu yıl Eltemtek oldu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın iştiraki olan Eltemtek'in 1983 yılında Mühendislik ve Danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulduğunu dile getiren Genel Müdürü Şerif Okluoğlu, Eltemtek’i 2016 yılından itibaren adım adım mükemmelliğe taşıdıklarını belirterek, “Tüm süreçlerimizi mükemmellik hedefiyle ulusal ve uluslararası standartları benimseyerek EFQM Yönetim Modeli doğrultusunda tasarlamaya çalıştık” dedi.

EFQM Modeli kapsamında masanın her iki tarafında da bulunduğunu hatırlatan Genel Müdür Okluoğlu, 2007 yılından itibaren gönüllü değerlendirici olarak çıktığı bu yolculukta daha önceki şirketinde bu modelini uygulayarak, Büyük Ödül ve Sürdürebilirlik Ödülü alındığını ve birçok başarıya imza atıldığını; bu tecrübelerden yola çıkarak Eltemtek'te bu modelin başarıyla kurgulandığını ve bunun sonucunda da "EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülüne" ulaştığını belirtti.


Hiçbir başarının tesadüf olmadığının altını çizen Şerif Okluoğlu, "EFQM Model çalışmalarının hiç bitmeyen bir yolculuk olduğunu bilincindeyiz. FQM Modelinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı tüm kurum ve kuruluşlara yayılımın sağlanması noktasında, üstümüze düşen görevi yerine getirmeye gönüllü olduğumuzu vurgulamak isterim" dedi.

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EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü ELTEMTEK’in Oldu
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