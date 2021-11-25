EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü ELTEMTEK’in Oldu

EFQM Modeli kapsamında masanın her iki tarafında da bulunduğunu hatırlatan Genel Müdür Okluoğlu, 2007 yılından itibaren gönüllü değerlendirici olarak çıktığı bu yolculukta daha önceki şirketinde bu modelini uygulayarak, Büyük Ödül ve Sürdürebilirlik Ödülü alındığını ve birçok başarıya imza atıldığını; bu tecrübelerden yola çıkarak Eltemtek'te bu modelin başarıyla kurgulandığını ve bunun sonucunda da "EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülüne" ulaştığını belirtti.



Hiçbir başarının tesadüf olmadığının altını çizen Şerif Okluoğlu, "EFQM Model çalışmalarının hiç bitmeyen bir yolculuk olduğunu bilincindeyiz. FQM Modelinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı tüm kurum ve kuruluşlara yayılımın sağlanması noktasında, üstümüze düşen görevi yerine getirmeye gönüllü olduğumuzu vurgulamak isterim" dedi.