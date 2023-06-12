Efsanevi futbolcu Ronaldinho, saç ekimi için İstanbul’u tercih etti

Brezılyalı ünlü futbolcu Ronaldinho, İstanbul'da saç bakımı yaptırdı. Futbol kariyerinde Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde top koşturan ve 2 kez FIFA Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünü kazanarak adını dünya futbol tarihine altın harflerle yazdıran Ronaldinho, saç ektiren bir futbolcu arkadaşının tavsiyesi üzerine İstanbul'da bulunan bir saç ekim kliniğini tercih etti.Merkezde Ronaldinho'nun saçlarının köklerini güçlendirmek ve saç dökülmesini önlemek amacıyla tasarlanan özel formüle sahip vitamin desteği uygulandı. Ronaldinho'nun referans üzerine kendilerine geldiğini anlatan Dr. Levent Acar, "Geçen sene Almanya Milli Takımı'nda oynayan Brezilya asıllı futbolcuya saç ekmiştik ve çok güzel bir sonuç elde etmiştik. Ronaldinho ile kendileri yakın arkadaşmış. Ronaldinho da referans üzerine bize ulaştı. Saçlarında dökülme ve incelme şikâyeti var. Bununla ilgili kendisine özel bir vitamin kürü uyguladık. Bir saç ekimi planlaması yaptık. Tedavi bittiğinde sonuçları paylaşacağız. Ronaldinho çok memnun kaldı. İnsanların birçok ülkeyi aşıp bize gelmeleri bizi çok mutlu ediyor. Bu her şeyden önce Türkiye için çok güzel bir şey" dedi.