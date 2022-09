Ege Bölgesi Haritası, Ege Bölgesi İlleri, Özellikleri, Şehirleri ve Gezilecek Turistik Yerler

Nüfus yoğunluğu oldukça fazla olan ancak Türkiye'nin en küçük bölgelerinden olan Ege Bölgesi ile ilgili internet üzerinde çok fazla araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalar genellikle Ege Bölgesi'ni gezmeye gidecek olan yerli ve yabancı turistler tarafından yapılmaktadır. Peki çok merak edilen Ege Bölgesi'nin iklimi nedir? Ege Bölgesi Şehirleri nerelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Ege Bölgesi İlleri

Ülkemizin her bölgesinin kendine has güzellikleri vardır. Türkiye'nin dört bir yanı kendi güzellikleri ile her yıl binlerce hatta milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlar. Bu bölgeler arasında en sevilenlerden birisi de Ege Bölgesi'dir. Özellikle yaz aylarında bu bölge çok rağbet görür. Çünkü Ege Bölgesi'nde bulunan iller tam tatillik illerdir. Ege Bölgesi aynı zamanda yaşama bakımından da çok beğenilmektedir. Bazı insanlar sadece tatil için gitmek yerine tüm yazlarını Ege Bölgesi'nde geçirirler. Ege Bölgesi'nde toplam 8 tane il bulunmaktadır. Bu ille ise şunlardır:

İzmir

Afyon

Aydın

Denizli

Kütahya

Manisa

Muğla

Uşak

Ege Bölgesi Haritası

Ege Bölgesi en küçük üçüncü bölgemizdir. Ülkemizin en küçük üçüncü bölgesi olmasına rağmen çok kalabalık bir bölgedir. Ege Bölgesinde toplam 8 adet şehir bulunmaktadır. Bu şehirler arasında en fazla beğenilen ve insan yaşayan yer ise kesinlikle İzmir'dir. Ege Bölgesi'nin tamamını gezmek için yola çıkmış olan kişiler burayı gezebilmek için birkaç günlerini ya da bir haftalarını ayırmalılardır. Ancak yine de kişilerin Ege Bölgesi'nin tamamını gezmiş olmaları zor olacaktır. Bu bölgeyi gezmeye çıkan kişilerin ellerinde kesinlikle Ege Bölgesi haritası bulunmalıdır. Çünkü harita olmadığı takdirde kişiler gezmek istedikleri yerleri karıştırabilirler ya da unutabilirler.

Ege Bölgesi Bitki Örtüsü

Ege Bölgesi oldukça sevilen ve ilgi gören bölgelerimizden birisidir. Ege Bölgesi hem yabancı hem de yerli turistlerin gözdesidir. Bu bölgenin bitki örtüsü de çok merak edilmektedir. Ege bölgesine hakim olan iklim Akdeniz İklimidir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde ise bitki örtüsü makidir. Maki her mevsim yeşil kalan, yapraklı, bodur ağaçlardır. Makiler kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi ile ortaya çıkmışlardır. Defne, keçiboynuzu, kocayemiş, yabani zeytin, Akdeniz ikliminde yetişen bitkilere örnektir.

Ege Bölgesi İklimi

Ege Bölgesi hem yurt dışındaki hem de ülkemizdeki insanların çok ilgisini çekmektedir. İnsanlar bu bölgede yaşamayı ya da bu bölgesi gezmeyi çok isterler. Bu yüzden bu bölge ile ilgili çeşitli araştırmalar yaparlar. Ege Bölgesi üzerinde topla 8 şehir vardır ve bu şehirlerin her biri birbirinden güzeldir. Ege Bölgesinin bitki örtüsü de çok merak edilmektedir. Ege Bölgesinin genelinde hakim olan iklim tipi, Akdeniz İklimidir. Bölgenin ikliminde yazlar sıcak ve kurak geçerken, kışlar yağışlı ve ılık geçer. Ege Bölgesinde Akdeniz İklimi iç kesime göre kıyıda daha fazla rastlanır. Bölgenin kuzey bölümlerinde soğuk baskınları görülür. Ege Bölgesinin en soğuk ayı Ocak iken en sıcak ayı Temmuz'dur. Yağış miktarı 500 ile 999 mm arasında değişir. Akdeniz iklim tipinin görüldüğü bölgede muz yetiştiriciliği yapılmaz. Bundan dolayı Ege Bölgesi çoğu insanın tahmin ettiğinin aksine muz yetiştiriciliği yapmaz.

Ege Bölgesi Gezilecek Yerleri

Ege Bölgesi birbirinden güzel birçok yere sahiptir. Bu bölgeyi gezmeye giden kişilerin kesinlikle görmesi gereken bazı yerler vardır. Bu yüzden E ge Bölgesini gezmeye gidecek kişiler önceden bu bölgeyi araştırmalılardır. Ege Bölgesinin gezilecek yerlerinden bazıları şunlardır: