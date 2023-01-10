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Giriş Tarihi: 11.1.2023

Ege sallanmaya devam ediyor

Ege sallanmaya devam ediyor
AFAD dün saat 02.00'de, merkez üssü Ege Denizi'ndeki Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıkları olan 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Deniz yüzeyinin 824 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 181 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Midilli Adası'nda ise saat 10.38'de 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çanakkale'nin Ayvacık, Balıkesir'in Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde özellikle yüksek katlı binalarda hissedilen deprem bölgede herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. AA

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Ege sallanmaya devam ediyor
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