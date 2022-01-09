Ege’de dolu ve sağanak şoku

Marmaris ve Bodrum’u, şiddetli dolu ve sağanak vurdu. Gece yağan dolu, her yeri beyaza bürürken, ev ve işyerlerini su bastı. Denizin rengi kahverengiye dönüştü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde önceki gün başlayan sağanak yağış, geceyarısına doğru yerini doluya bıraktı. 20 dakika boyunca dolu, araçlara, teknelere ve işyerlerinin tentelerine zarar verdi. 14 iş yerinin açık kalan tenteleri kullanılamaz hale gelirken, 17 aracın camları kırıldı. Cadde ve sokaklar beyaza büründü. Dolunun ardından gece boyunca sağanak devam etti. Beldibi Mahallesi Gökbel mevkisinde heyelan ve sağanak nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Turunç ve Hisarönü mahallelerinde kara yoluna düşen kaya parçaları ekiplerce kaldırıldı. Metrekareye son 24 saatte 160 kilogram yağışın düştüğü ilçede, dolu nedeniyle 71 su baskını meydana geldi. Tıkanan rögarlar ve taşan dereler nedeniyle sokaklar ve evlerin bahçeleri sular altına kaldı. Denizin rengi kahverengiye dönüştü.
MAHSUR KALANLARI EKIPLER KURTARDI
Sağanak yağış ve dolu, Bodrum'da da etkili oldu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi yoğun su nedeniyle trafiğe kapandı. Yalıkavak'ta ev ve iş yerlerini su bastı. Bahçelievler Mahallesi'nde yolda biriken suda araçlarıyla mahsur kalan 2 kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı. 10 iş yeri, 2 ev ve 22 bahçeyi su bastı. Gümbet-Turgutreis yolu da bir süre ulaşıma kapandı. 12 saatte Bodrum merkezinde metrekareye 42, Turgutreis'te ise 82 kilogram yağış düştü. Fırtına nedeniyle Bodrum-Datça feribot iptal edildi.