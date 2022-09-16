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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Ege’de göçmen faciası: 6 ölü

Ege’de göçmen faciası: 6 ölü
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi. Muğla Bodrum'da ise bottan düşen 1 göçmenin cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Uçburun Sahili önlerinde battığının bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Yapılan çalışmada 11'i denizde, 3'ü sahilde olmak üzere 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

1 GÖÇMEN ARANIYOR
Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı. Kurtarılan Afgan uyruklu düzensiz göçmenlerin ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda işlemleri sürüyor. Göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. Hayatını kaybeden 5 düzensiz göçmenin cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı. Göçmenlerin bulunduğu bottona düştüğü belirlenen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca geri itilen 33 göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 52 göçmen ise yakalandı.

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Ege’de göçmen faciası: 6 ölü
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