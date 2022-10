Ege’de son 9 ayda 16 bin göçmen kurtarıldı

Yeni bir hayat için Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenler, denizde Yunanistan unsurlarının kötü muamelesiyle karşılaşıyor. Darp edilen, üzerlerindeki ziynet eşyaları alındıktan sonra can yeleği dahi olmadan denize atılan düzensiz göçmenlerin son umudu yine Türk Sahil Güvenlik ekipleri oluyor. Düzensiz göçmenlerin yardım çağrısına koşan Sahil Güvenlik ekipleri, olası can kayıplarının önüne geçiyor.Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak- 30 Eylül 2022 tarihlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 15 bin 932 düzensiz göçmeni kurtardı. Yine motor arızası, bot ve teknelerinin su alması gibi nedenlerle mahsur kalıp yardım çağrısında bulunan 1794 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.Ayrıca ekipler 9 ayda 18 düzensiz göçmenin cesedine ulaştı, 98 göçmen kaçakçısı da yakalandı.Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 84 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 Türk vatandaşı da yasa dışı yollardan ülkeyi terk etmeye çalışırken yakalandı. Marmaris açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmen tespit edildi. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen can salındaki 15 göçmen kurtarıldı. Datça açıklarında da can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye ulaştığında 55 düzensiz göçmeni kurtardı. Köyceğiz'de ise Ekincik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 14 düzensiz göçmen yakalandı.