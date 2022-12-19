Egemen bebek için umuda yolculuk başladı

'UMUDA DOĞRU YOLCULUK YAPACAĞIZ'

Havalimanında onlara destek vermeye gelen yakınlarıyla vedalaşan Şaziye Öztürk, "Egemen bebeğim için tüm Trabzon ve ülke genelinde ki hayırseverlerin desteğini gördük. Bunu hayal bile edemezdik. Zorlu mücadelelerden geçtik. Egemen'e 1 TL bile destekte bulunan herkesten Allah razı olsun. İnşallah yavrum tedavisini olup, kas erimesi duracak ve ülkemize mutlu bir şekilde geleceğiz. Allah herkesten razı olsun.' diye konuştu.

EGEMEN'İME GÖNÜLDEN DESTEK OLUNDU. ALLAH RAZI OLSUN

Trabzon'da 2 SMA'lı hasta çocuğun da olduğunu hatırlatan anne Öztürk, "Egemen henüz 5 aylıkken ona SMA teşhisi konuldu. O anda dünya başımıza yıkıldı. Ne yapacağız o kadar parayı nerden bulup bebeğimizi tedavi ettireceğiz diye düşünürken bu durumu Valiliğe bildirdik. Valiliğin izniyle başlatılan kampanyalardan Egemen'in ilk ilaç tedavi parasını hayırseverlerin desteğiyle bulduk. Egemen bebeğim için başlatılan kampanyaya büyük destek oldu herkes. Oğlum hayata tutunması için gönülden destek olundu. Allah razı olsun, Bu durumda olan aileler ise telaşa kapılmadan hemen tedavi yoluna gitsinler. Gönüllülerimizden rica ediyorum; lütfen bu bebeklerden elinizi çekmeyin. İlaç sayesinde kas erimeleri duruyor. Aileler mücadelelerinde pes etmesin. Trabzon'da 2 tane daha SMA hastası evladımız var. Kampanyalarına valilik izni çıkmak üzere. Trabzon halkı, Egemen'i bırakmadığı gibi bu yavrularımızı da bırakmasın" dedi.