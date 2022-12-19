Egemen bebek için umuda yolculuk başladı

Trabzon'da yaşayan Şafak ve Şaziye Öztürk çiftinin en küçük çocuğu olan SMA- Tip 1 hastası 23 aylık oğlu Egemen'in yurt dışındaki gen tedavisi için Trabzon'da 11 ay önce başlatılan kampanyada gerekli 35 milyon TL toplandı. Hayırseverlerin destekleriyle iyileşmesi için umut oluşan Egemen bebek dün uçakla anne ve babasıyla birlikte Trabzon Havalimanı'ndan Dubai'ye yolculuğu başladı.
Maçka ilçesinde yaşayan 3 çocuklu Şaziye ve Şafak çiftinin tek oğlu olan Egemen bebek, doğduktan 5 ay sonra SMA- Tip 1 teşhisi koyuldu. Aile, Egemen Öztürk'ün tedavisi için 11 ay önce girişimlerde bulundu. Trabzon Valiliği onayıyla Egemen'in tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı. İl genelinde belediyeler, sivil toplum kuruluşları tarafından yardım geceleri ve kermesler düzenlendi. Buralarda yapılan bağışlarla Egemen bebeğin yurt dışında tedavi olabilmesi için gereken 35 milyon TL toplandı. Dün sabah erken saatlerde Maçka'daki evlerinden ambulans eşliğinde Trabzon Havalimanı'na gelen Şafak ve Şaziye Öztürk çiftini yakınları ve destekçileri alkışlarla aprondan uçağa uğurladı. Aile diğer 2 kızı 9 yaşındaki Enise ve 3 yaşındaki Duygu'yu burada yakınlarına bırakarak alanda vedalaştı. Solunum cihazına bağlı Egemen özel nakil aracına alınıp, anne ve babasıyla uçağa taşındı. Öztürk ailesi Dubai yolculuğuna başlamak üzere hava yoluyla İstanbul'a hareket etti. İstanbul'da son hazırlıkları tamamlanan aile, Dubai'ye gidecek.
'UMUDA DOĞRU YOLCULUK YAPACAĞIZ'
Havalimanında onlara destek vermeye gelen yakınlarıyla vedalaşan Şaziye Öztürk, "Egemen bebeğim için tüm Trabzon ve ülke genelinde ki hayırseverlerin desteğini gördük. Bunu hayal bile edemezdik. Zorlu mücadelelerden geçtik. Egemen'e 1 TL bile destekte bulunan herkesten Allah razı olsun. İnşallah yavrum tedavisini olup, kas erimesi duracak ve ülkemize mutlu bir şekilde geleceğiz. Allah herkesten razı olsun.' diye konuştu.
EGEMEN'İME GÖNÜLDEN DESTEK OLUNDU. ALLAH RAZI OLSUN
Trabzon'da 2 SMA'lı hasta çocuğun da olduğunu hatırlatan anne Öztürk, "Egemen henüz 5 aylıkken ona SMA teşhisi konuldu. O anda dünya başımıza yıkıldı. Ne yapacağız o kadar parayı nerden bulup bebeğimizi tedavi ettireceğiz diye düşünürken bu durumu Valiliğe bildirdik. Valiliğin izniyle başlatılan kampanyalardan Egemen'in ilk ilaç tedavi parasını hayırseverlerin desteğiyle bulduk. Egemen bebeğim için başlatılan kampanyaya büyük destek oldu herkes. Oğlum hayata tutunması için gönülden destek olundu. Allah razı olsun, Bu durumda olan aileler ise telaşa kapılmadan hemen tedavi yoluna gitsinler. Gönüllülerimizden rica ediyorum; lütfen bu bebeklerden elinizi çekmeyin. İlaç sayesinde kas erimeleri duruyor. Aileler mücadelelerinde pes etmesin. Trabzon'da 2 tane daha SMA hastası evladımız var. Kampanyalarına valilik izni çıkmak üzere. Trabzon halkı, Egemen'i bırakmadığı gibi bu yavrularımızı da bırakmasın" dedi.
EGEMEN'İN TEDAVİSİ BİZİM İÇİN BİR RÜYAYDI
Eşi ve oğlu Egemen ile Dubai'ye uçakla giden baba Şafak Öztürk de,11 aylık sürede Egemen bebeklerinin ilaç tedavisi için destek olan herkese teşekkür ederek şunları söyledi, "Evladım inşallah Dubai'de ilaç tedavisi alarak sağlığına kavuşacak. İlacın parası için kentimizde yardımseverler tarafından verilen destekle 35 milyon TL para toplandı. Önce İstanbul'a gideceğiz, orada Egemen doktora göründükten sonra vize işlemleri yapılacak ve Dubai'ye uçacağız. Egemenin tedavisi bizim için bir rüyaydı. Egemen'im ilk olarak toplanan 35 milyon TL ile ilaç tedavisi alacak. Ondan sonra ise tedavisi devam edecek" diye konuştu.