Egemen’in umut yolculuğu

Trabzon'daSMA hastası 23 aylık Egemen bebeğin tedavisi için 11 ay önce belediyeler ve hayırseverler tarafından başlatılan kampanyada ilaç parası olan 35 milyon TL toplandı. Egemen bebek, tedavisi için ailesiyle birlikte Dubai'ye gitti. Şafak ve Şaziye Öztürk çiftinin en küçük çocuğu olan SMA-Tip 1 hastası 23 aylık Egemen'in yurtdışında gen tedavisi olabilmesi için Trabzon'da 11 ay önce yardım kampanyası başlatıldı. İl genelinde belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yardım geceleri ve kermesler düzenlendi. Yapılan bağışlarla Egemen'in yurtdışında tedavi olabilmesi için gereken 35 milyon TL toplandı. Aile dün sabah Maçka'daki evlerinden ambulans eşliğinde Trabzon Havalimanı'na geldi ve yakınlarının alkışları arasında aprondan uçağa uğurlandı. Solunum cihazına bağlı Egemen özel nakil aracına alınıp, anne ve babasıyla uçağa taşındı. Öztürk ailesi İstanbul'a, oradan da Dubai'ye uçtu.Anne Şaziye Öztürk, "Egemen için tüm Trabzon ve ülke genelindeki hayırseverlerin desteğini gördük. Bunu hayal bile edemezdik. Zorlu mücadelelerden geçtik. Egemen'e 1 TL bile destekte bulunan herkesten Allah razı olsun. İnşallah yavrum tedavisini alıp, kas erimesi duracak ve ülkemize mutlu bir şekilde geleceğiz. Allah herkesten razı olsun" dedi. Baba Şafak Öztürk de oğlunun ilaç tedavisi için destek olan herkese teşekkür ederek, "Evladım inşallah Dubai'de ilaç tedavisi alarak sağlığına kavuşacak. Egemen'in tedavisi bizim için bir rüyaydı" diye konuştu.