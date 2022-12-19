Haberler Yaşam Haberleri Egemen’in umut yolculuğu
Giriş Tarihi: 20.12.2022

Egemen’in umut yolculuğu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Egemen’in umut yolculuğu
Trabzon'da SMA hastası 23 aylık Egemen bebeğin tedavisi için 11 ay önce belediyeler ve hayırseverler tarafından başlatılan kampanyada ilaç parası olan 35 milyon TL toplandı. Egemen bebek, tedavisi için ailesiyle birlikte Dubai'ye gitti. Şafak ve Şaziye Öztürk çiftinin en küçük çocuğu olan SMA-Tip 1 hastası 23 aylık Egemen'in yurtdışında gen tedavisi olabilmesi için Trabzon'da 11 ay önce yardım kampanyası başlatıldı. İl genelinde belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yardım geceleri ve kermesler düzenlendi. Yapılan bağışlarla Egemen'in yurtdışında tedavi olabilmesi için gereken 35 milyon TL toplandı. Aile dün sabah Maçka'daki evlerinden ambulans eşliğinde Trabzon Havalimanı'na geldi ve yakınlarının alkışları arasında aprondan uçağa uğurlandı. Solunum cihazına bağlı Egemen özel nakil aracına alınıp, anne ve babasıyla uçağa taşındı. Öztürk ailesi İstanbul'a, oradan da Dubai'ye uçtu.



'BİZİM İÇİN BİR RÜYAYDI'
Anne Şaziye Öztürk, "Egemen için tüm Trabzon ve ülke genelindeki hayırseverlerin desteğini gördük. Bunu hayal bile edemezdik. Zorlu mücadelelerden geçtik. Egemen'e 1 TL bile destekte bulunan herkesten Allah razı olsun. İnşallah yavrum tedavisini alıp, kas erimesi duracak ve ülkemize mutlu bir şekilde geleceğiz. Allah herkesten razı olsun" dedi. Baba Şafak Öztürk de oğlunun ilaç tedavisi için destek olan herkese teşekkür ederek, "Evladım inşallah Dubai'de ilaç tedavisi alarak sağlığına kavuşacak. Egemen'in tedavisi bizim için bir rüyaydı" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
TOKİ SON DAKİKA: Orta gelirliye konut projesi kampanyası için ilk detaylar! İşte kredi, faiz ve ödeme planı
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 3. toplantı öncesi Bakan Bilgin mesajı verdi! Çalışanların beklentisi daha fazla
KYK bursu ilk ödeme ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022-2023 GSB ile KYK burs/kredi ücretleri toplu mu ödenecek?
İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı: Çarşamba'yı bekleyin
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı?
KPSS TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2022: ÖSYM tercih takvimi ile lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Egemen’in umut yolculuğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA