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Giriş Tarihi: 3.1.2024 13:52 Son Güncelleme: 3.1.2024 13:59

Eğitim şehitleri 16’ıncı yılında da unutulmadı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 3 Ocak 2008 tarihinde bir dershanenin önünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden eğitim şehitlerini anma programı yapıldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Eğitim şehitleri 16’ıncı yılında da unutulmadı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından 3 Ocak 2008 günü askeri servis aracının geçişi sırasında bir dershane önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi şehit olmuştu. Bombalı saldırının 16'ıncı yılında hayatını kaybeden öğrenciler Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile veli Cengiz Kaya için Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene Diyarbakır Valisi İhsan Su, patlamada hayatını kaybeden Eren Şahin'in annesi AK Parti eski Milletvekili Oya Eronat ile milletvekilleri, şehitlerin yakınları ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile Kuranı Kerim tilaveti sonrası yapılan anma programında konuşan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su şöyle dedi: "Bundan tam 16 yıl önce 2008 yılında bugün PKK terör örgütünün haince bir otomobile yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu 6'sı öğrencimiz olmak üzere 7 vatandaşımız maalesef şehit oldu. 40 yıl içerisinde hain terör örgütü asker, polis, öğretmen, öğrenci, hamile bayan, yaşlı, genç ve bebek demeden hunharca vatandaşlarımızı katletti. Ama bugün geldiğimiz noktada Allah'ın izniyle güvenlik güçlerimizin cansiperane gayretiyle ülkemizin ve ilimizin her noktasında huzur ve güven hakim. Allah'ın izni ve inayetiyle Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu hainlerin inlerine girdik ve devam ediyoruz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da mücadelemizi cansiperane şekilde yürüteceğiz." törenin sonunda şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu yere kırmızı karanfiller bırakıldı.

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Eğitim şehitleri 16’ıncı yılında da unutulmadı
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