Eğlence mekanında cinayet işlemişti, cezası belli oldu

"ÖLECEĞİMİ ZANNETTİM, PANİK VE HEYECANLA ATEŞ ETTİM"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Zekeriya Ş. ve diğer celselerde tahliye edilen Muharrem Ş. ile Bahadır Y. katıldı. Savunma için söz hakkı verilen Zekeriya Ş., "Olay anında kendimi ve yanımdakileri korumak amacıyla hareket ettim. O anda yapmam gerekenin bu olduğunu düşündüm. Öleceğimi zannettim, panik ve heyecanla ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.