EGM duyurdu: Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 27 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal faaliyetleri yürütüyor. Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen bin 5 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderildi. 575 hesap yöneticisi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat istikametinde 141 şahıs gözaltına alınırken, 27 kişi ise tutuklandı.