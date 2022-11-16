EGM POLİS PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ 2022 | Vakıfbank Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı?

POLİS BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ

Yapılan görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.