EGM’den HDP’li vekile mermi çekirdeği atıldığı iddialarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'e polis tarafından mermi çekirdeği atıldığı iddialarıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı. Terörle mücadelede sayısız başarılara imza atan Türk Polis Teşkilatı'nın, hakkında Anayasa Mahkemesi'nde, "üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladığı" gerekçesiyle kapatma davası açılan partinin yeni bir iftirası ile karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, bu defa ileri sürülen ama gerçeklerle örtüşmeyen iddianın "HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'e polis tarafından mermi çekirdeği atıldığı" yönünde olduğu kaydedildi.

"GRUBUN ARKASINDAKİ PERSONELİMİZİN ELİYLE ATTIĞI VARSAYILAN MERMİNİN YAKLAŞIK 10 METRE UZAKLIKTA, ÖN TARAFTA BULUNAN ÖZGÜNEŞ'İN KARNINA İSABET ETMESİ İHTİMAL DIŞIDIR"

Olayın oluşuna yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İddia edilen olay, 29.10.2022 günü saat 13.30'da Cizre Belediyesine kayyum görevlendirilmesinin yıldönümü nedeniyle HDP Cizre ilçe binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildiği sırada meydana gelmiştir. HDP Cizre İlçe Başkanı Mesut Nart'ın bir cismi yerden alarak, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'e verdiği görülmüştür. Gerekli incelemelerin yapılabilmesi amacıyla cismin teslim edilmesi istenmesine rağmen ısrarla teslim edilmemiştir. Basın açıklamasına ilişkin görseller incelendiğinde; bahse konu cismin iddiaların aksine bir personelimiz tarafından gruba atılmasının teknik olarak mümkün olmadığı gayet açıktır. Hasan Özgüneş'e isabet eden mermi çekirdeğinin, personelimiz tarafından atıldığını ileri sürmek fizik kurallarını tersine işletmek anlamına gelmektedir. Grubun arkasında bulunan personelimizin eliyle attığı varsayılan merminin yaklaşık 10 metre uzaklıkta, grubun önünde bulunan Hasan Özgüneş'in karın bölgesine isabet etmesinin ihtimal dışı olduğu açık ve nettir."

"OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT SÜRÜYOR"

Olay anına ilişkin görseller üzerinde yapılan analizden de bahsedilen açıklamada, "Özgüneş'in karnına isabet eden cismin, grubun ön tarafından geldiği ve yukarıdan düştüğü görülmektedir. İncelemede, cismin tabanca mermi çekirdeği olduğu, mermi çekirdeği üzerindeki yiv setlerin düz çizgi şeklinde olması nedeniyle namlusu değiştirilmiş bir tabancadan atıldığı, mermi çekirdeğinin burun kısmındaki ezilmenin az ve yaklaşık 45 derece açı oluşturmasından dolayı yorgun mermi çekirdeği olduğu değerlendirilmektedir. Görseller üzerindeki inceleme, HDP milletvekiline mermi çekirdeği attığı dezenformasyonunun öznesi haline getirilmeye çalışılan personelimizin, kendisine ait çevik kuvvet kalkanı üzerinde bulunan şeffaf renkli jelatini kazıdıktan sonra sağ el başparmağı ile yere doğru attığını ortaya koymaktadır. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat da devam etmektedir" denildi.