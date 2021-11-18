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Giriş Tarihi: 18.11.2021 22:15 Son Güncelleme: 18.11.2021 22:28

EGM'den mesnetsiz iddialara yanıt! İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu

EGM’den mesnetsiz iddialara yanıt! İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Kolombiya’dan Türkiye’ye gönderileceği iddia edilen kokainle ilgili olarak açıklamada bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü belgeleri paylaşmıştı. Yapılan bu açıklamanın üzerinde mesnetsiz iddialar ortaya atılırken, yeni bir açıklama ile bu iddialar yalanlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Çeşitli sosyal ağlar üzerinden Kolombiya Buenaventura Limanı’da ele geçirilen kokain maddesiyle ilgili 17/11/2021 tarihli basın açıklamamızın eksik bilgi içerdiği Kolombiya’nın 22/09/2021 günü ülkemizden adli yardımlaşma talebinde bulunduğunun kesin olduğu şeklinde paylaşımlar yapılarak iftirada ısrar edilmektedir.” denildi. Öte yandan ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli sosyal ağlar üzerinden Kolombiya Buenaventura Limanı'da ele geçirilen kokain maddesiyle ilgili 17/11/2021 tarihli basın açıklamamızın eksik bilgi içerdiği Kolombiya'nın 22/09/2021 günü ülkemizden adli yardımlaşma talebinde bulunduğunun kesin olduğu şeklinde paylaşımlar yapılarak iftirada ısrar edilmektedir.

"BELGE BİRİMLERİMİZ TARAFINDAN TEMİN EDİLDİ"

Bahse konu paylaşımlarda yer alan ve Kolombiya'nın adli istinabesine ilişkin olduğu iddia edilerek tarih ve sayısı verilen belge birimlerimiz tarafından temin edilmiş, resmi tercümesi açıklamamıza eklenmiştir.

"İLGİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Bu belgenin ülkemize yapılan bir istinabe talebine değil, Türkiye'nin talebiyle ilgili Kolombiya makamlarının kendi aralarında yapmış olduğu bir yazışmaya ait olduğu açıkça görülecektir. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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EGM'den mesnetsiz iddialara yanıt! İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu
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