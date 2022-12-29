EGM’den personel odaklı çözüm

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin, sorunlarını anlık olarak dinleyebilmek ve çözümüne katkı sağlayabilmek amacıyla, "Personel İletişim Merkezi" kuruldu. Personelin yaşamış olduğu sorunların ilgili birimlere daha hızlı ulaştırılmasını sağlamak amacıyla Personel İletişim formu uygulaması hayata geçirildi. 2022 yılında 6 bin 200 başvurunun çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere iletildi.

PERSONELE 75 BİN TEBRİK MESAJI ATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, personelin her alanda yanında olabilmek amacıyla evlilik akdini gerçekleştirecek personeline yönelik düğün tebrik mesajı iletilmeye ve önemli günlerde tebrik mesajları (SMS) gönderildi. Meslekte 10'uncu, 20'nci, 30'uncu ve 40'ıncı yılını tamamlamış personele toplam 75 bin 852 SMS gönderildi.

51 BİN BAŞARILI PERSONELE MAAŞ TALTİFİ

Yine personelin olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu ülkenin güvenliği ile vatandaşın can ve mallarını korumada, emsallerine göre başarılı görev yapan personelin motivasyonunun arttırılması amacıyla 2022 yılı içerisinde 51 bin 775 personel "Maaş Taltifi" ile ödüllendirildi.

Emniyet Teşkilat Kanunu ile yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve Polis Memuru veya Polis Amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanan ancak bilahare sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince ilişiği kesilen personelin başvurusu ile Genel Hizmet Sınıfına aktarımı ile ilgili gerekli iş ve işlemlere başlanıldı.