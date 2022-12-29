Haberler Yaşam Haberleri EGM’den personel odaklı çözüm
Giriş Tarihi: 29.12.2022 11:27

EGM’den personel odaklı çözüm

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı atama, personel görüş günü, iletişim merkezi, iletişim formu,taltif, promosyon, yargı kararı gereği ilişiği kesilen personelin Genel Hizmet Sınıfı atanması ve personelin özel günlerinde tebrik konularında çeşitli çalışmalar yürüttü. Meslekte 10’uncu, 20’nci, 30’uncu ve 40’ıncı yılını tamamlamış personele toplam 75 bin 852 SMS gönderilirken 51 bin 775 personel “Maaş Taltifi” ile ödüllendirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
EGM’den personel odaklı çözüm

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin, sorunlarını anlık olarak dinleyebilmek ve çözümüne katkı sağlayabilmek amacıyla, "Personel İletişim Merkezi" kuruldu. Personelin yaşamış olduğu sorunların ilgili birimlere daha hızlı ulaştırılmasını sağlamak amacıyla Personel İletişim formu uygulaması hayata geçirildi. 2022 yılında 6 bin 200 başvurunun çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere iletildi.

PERSONELE 75 BİN TEBRİK MESAJI ATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, personelin her alanda yanında olabilmek amacıyla evlilik akdini gerçekleştirecek personeline yönelik düğün tebrik mesajı iletilmeye ve önemli günlerde tebrik mesajları (SMS) gönderildi. Meslekte 10'uncu, 20'nci, 30'uncu ve 40'ıncı yılını tamamlamış personele toplam 75 bin 852 SMS gönderildi.

51 BİN BAŞARILI PERSONELE MAAŞ TALTİFİ

Yine personelin olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu ülkenin güvenliği ile vatandaşın can ve mallarını korumada, emsallerine göre başarılı görev yapan personelin motivasyonunun arttırılması amacıyla 2022 yılı içerisinde 51 bin 775 personel "Maaş Taltifi" ile ödüllendirildi.

Emniyet Teşkilat Kanunu ile yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve Polis Memuru veya Polis Amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanan ancak bilahare sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince ilişiği kesilen personelin başvurusu ile Genel Hizmet Sınıfına aktarımı ile ilgili gerekli iş ve işlemlere başlanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yaş sınırı kalktı! İşte EYT hesaplama tablosu: Başkan Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeyi verdi
Türkiye'nin dev doğalgaz rezervi yalancıları çıldırttı! ABD'li firmalar tarihi keşfi teyit etti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK'dan yardım genelgesi: Bu ayrıntılara dikkat
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi! Erkenden ödeme yapılacak...
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ı uyardı: "Sonu sizin için hiç iyi olmaz. Değil 12, 1 mil dahi vermeyiz"
Son dakika: Bakan Akar'dan Şam yönetimi ile görüşmeye ilişkin açıklama: Suriye'de tek amacımız terörle mücadele
Masanın büyük akıllısı
Övünün varoşlar
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na mı inanır Soylu’ya mı?
Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na bunları söyledi! 'Duyumlar aldık' diyerek açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
EGM’den personel odaklı çözüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA