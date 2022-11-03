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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Ehliyet sınavında soru başına tarife

EMİR SOMER EMİR SOMER
Ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan 138 üyeli şebekeye yönelik düzenlenen 'Joker' adlı operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı. Şebekenin Büyükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli SRC ve ehliyet sınavı sorularını hazırlayan 3 kişiden rüşvet karşılığında aldıkları soru ve cevapları, zorluk derecesine göre, 8 ila 20 bin lira arasında değişen paralara sattıkları tespit edildi. Soru ve cevapları rüşvet karşılığında veren 3 şüpheli ile İstanbul Büyükçekmece'de 3, Tekirdağ'da 1, Muğla'da 1 olmak üzere 5 ehliyet kursu sahibinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

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Ehliyet sınavında soru başına tarife
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