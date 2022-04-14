Ehliyetsiz sürücüden ilginç iddia: Onlar bana çarptı

Kazanın ardından gözaltına alındığı emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konulan Osman Sarı, kendisinin de öğrenci olduğunu, olay anında dershaneye yetişmeye çalıştığını söyledi.

Akşam saatlerinde yolda 50-60 kilometre hızla gittiğini ve alkollü olmadığını söyleyen Osman Sarı'nın ifadesinde, "Olay günü akşam saatleriydi. Hava karanlıktı saat 19.45-19.50 sularıydı. Benim görüş mesafem iyiydi, yol aydınlıktı. Yaklaşık 50- 60 kilometre hızla gidiyordum. Dershaneye yetişmeye çalışıyordum, ancak bir anda onlar tali yoldan ana yola önüme çıkıp bana çarptılar. Durup yaralılara yardım ettim, ambulansı da aradım. Olay yerinden kaçmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi.