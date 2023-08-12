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Giriş Tarihi: 12.8.2023 21:05 Son Güncelleme: 12.8.2023 21:30

Trafik kazasında hayatını kaybeden yeğeninin acısına dayanamadı: Amca ve yeğen yaşamını yitirdi!

Karabük'te sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Karabük Safranbolu Karayolu'nda Balık kayası mevkiinde aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü 29 yaşındaki Onur Düşünmez yaşamını yitirirken, acı haberi alan amcası Ramazan Düşünmez de kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Trafik kazasında hayatını kaybeden yeğeninin acısına dayanamadı: Amca ve yeğen yaşamını yitirdi!

Safranbolu yönünden Karabük istikametine giden Onur Düşünmez'in (29) kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan Onur Düşünmez, olay yerinde yaşamını yitirdi. Trafik polislerinin yaptığı incelemede sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Yapılan etanol sonucu 2.88 promil alkollü olduğu tespit edilirken, aracı ise emanet aldığı ortaya çıktı.

AMCASININ KALBİ DAYANAMADI

Acı haber Onur Düşünmez'in ailesine haber verildi. Acı haberi alan Onur Düşünmez'in amcası Ramazan Düşünmez kalp krizi geçirdi, hemen hastaneye kaldırılan Ramazan Düşünmez doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Trafik kazasında hayatını kaybeden yeğeninin acısına dayanamadı: Amca ve yeğen yaşamını yitirdi!
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