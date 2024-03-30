Ehram kumaşı soğuk ülkelerle tanıştırılacak

Aziziye Belediyesinin girişimiyle Türk Patent ve Marka Kurumundan 2018 yılında "Erzurum ehram dokuma kumaşı" adıyla coğrafi işaret belgesi alarak tescillenen kumaş, bugünün modasına ve kullanım amaçlarına göre çeşitli formlarda üretiliyor.

Erzurum'un organik kumaşı olan ehram, bugünün modasına ve kullanım amaçlarına göre çeşitli formlarda üretiliyor. Yörel kumaş olan ehramdan ceket, pelerin, yelek, atkı, küpe, yüzük, magnet, anahtarlık, kitap ayracı, tablo, perde, yatak, masa örtüsü ve üzerlerine de Erzurum'un Çifte Minareli Medrese'si ile çift başlı kartal gibi simgelerde işlenerek günün modasına uygun şekilde üretiliyor. Ehram kumaşıyla hem yeni tasarımların yapılması hem de özellikle kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.

EHRAM YURT DIŞINDA

59 yaşındaki girişimci Hülya Saltuklu, coğrafi işaret belgesi alarak tescillenen ve geçmişte yöredeki kadınların örtünmek için kullandığı "ehram" kumaşını üretmek için 12 yıl önce Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) katkılarıyla atölye açtı. Saltuklu, çalışan desteği kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) yaklaşık 150 bin lira hibe desteği alarak seri üretime geçti. Saltuklu, ehram atölyesine yeni kazandırdığı makineler sayesinde seri üretime geçerek yurt dışına açıldı.

"EHRAMI SOĞUK ÜLKELERE ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Ehramdan yeni moda tasarımları çıkarttıklarını ifade eden Saltuklu, "Ehram kumaşının en küçük parçasını bile değerlendiriyoruz. Ürünlerimizde Erzurum'un özellikle tarihi mekanlarını ve dokusunu, tarihsel motiflerini uyguluyoruz. Erzurum'un figürleri ve Selçuklu motiflerini içeren örtüler yaptık. Kışın sıcak yazın serin tuttuğu için ceketler, pelerinler, şallar ürettik. Giyimin parçası aksesuarlarımıza da ehram kumaşı ve tasarımlarımızla ayrı bir hava kattık." diye konuştu.

Saltuklu, ihracatçı olmayı hedeflediğini belirterek, "Özellikle soğuk İskandinav ülkelerine ehramı ulaştırmaya çalışıyoruz. Ehram kışın sıcak, yazın serin tutan bir özelliğe sahip. Palandöken'e kayağa gelen Rus turistlere tanıtım yaptık. Onlar için de bazı planlarımız var." ifadelerini kullandı.

10 KADINI DA İSTİHDAM ETTİ

Mesleğinin şehirdeki sayılı temsilcileri arasında yer alan ve 10 kadını istihdam eden Saltuklu, çalışanlarıyla her gün metrelerce ehram dokuyup, siparişlerini hazırlıyor. Saltuklu, "Benden eğitim alan 10 kadın şu anda Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışıyor. Atölyemi büyütmeyi planlıyorum. Aziziye Belediyesi, KUDAKA ve Atatürk Üniversitesi tarafından desteklendik. Şimdi de Ticaret Odası ile daha çok istihdam ve üretim için şehre katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.