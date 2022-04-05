EİB’den mart ayında tarihi ihracat rekoru

Ege İhracatçı Birlikleri, 2022 yılının ilk çeyreğinde ihracatını yüzde 26'lık artışla 3 milyar 512 milyon dolardan, 4 milyar 442 milyon dolara çıkarırken, EİB'nin yıllık ihracatı yüzde 30'luk artışla 13 milyar 275 milyon dolardan, 17 milyar 238 milyon dolara ilerledi. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki sanayi sektörlerinin ihracatı Mart ayında yüzde 25'lik artışla 780 milyon dolardan 975 milyon dolara yükselirken, sanayi sektörlerinin son 1 yıllık dönemdeki ihracatı 10 milyar 74 milyon dolarla ilk kez 10 milyar dolar barajını aştı. EİB çatısı altındaki tarım sektörleri mart ayında ihracatlarını yüzde 35'lik artışla 412 milyon dolardan, 555 milyon dolara taşırken, EİB'nin son 1 yıllık dönemdeki tarım ürünleri ihracatı yüzde 19'luk gelişimle ilk kez 6 milyar doları aşarak 6 milyar 40 milyon dolara ulaştı. EİB'de madencilik sektörünün mart ayı ihracatı ise; yüzde 18'lik artışla 103,8 milyon dolara, yıllık ihracatı da yüzde 19'luk ilerlemeyle 946 milyon dolardan 1 milyar 123 milyon dolara çıktı.

2,5 MİLYAR DOLARA RAMAK KALDI

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, mart ayında ihracatını yüzde 66'lık gelişimle 161 milyon dolardan 265 milyon dolara yükseltirken, yıllık performansı 2 milyar 493 milyon dolara ulaştı ve 2011 yılındaki 2 milyar 445 milyon dolarlık ihracat rekorunu kırdı. EDDMİB, mart ayında ihracat artış rekorunun da sahibi oldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, mart ayında yüzde 38'lik performans artışıyla 140 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırırken zirve ortağı oldu. Mart ayında ihracatını yüzde 20 artıran Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 139 milyon 264 bin dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

MADEN SEKTÖRÜ 100 MİLYON DOLAR BARAJINI AŞTI

Ege Maden İhracatçıları Birliği 103 milyon 886 bin dolarlık ihracat performansıyla 100 milyon dolar barajını geçen dördüncü birlik olmayı başardı. 1 Nisan'da 2022-26 yılları arasında görev yapacak yönetim kadrolarını seçen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yüzde 16'lık artışla 95 milyon 207 bin dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. EYMSİB'in yıllık ihracatı da 1 milyar 217 milyon dolara ilerledi.

YÜZDE 45'LİK ARTIŞ

Mobilya, Kağıt ve Odundışı orman ürünleri sektörlerini çatısı altında barındıran Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mart ayında yüzde 45'lik ihracat artış başarısıyla 83 milyon 178 bin dolar ihracatı hanesine yazdırdı.

HUBUBAT İHRACATI YÜZDE 61 YÜKSELDİ

İhracatta başarıdan başarıya koşan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği mart ayında başarılarına yeni bir halka ekledi. 2021 yılı mart ayında 48 milyon 952 bin dolar olan ihracatını, 2022 yılı mart ayında yüzde 61'lik artışla 79 milyon 50 bin dolara yükselten EHBYİB yıllık dönemde yüzde 50'lik artışla 770 milyon dolarlık ihracat rakamını kayda aldı. Mart ayında ihracatını yüzde 19'luk artışla 75 milyon 224 bin dolara çıkaran Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yıllık bazda 876 milyon 395 bin dolara ulaştı.

TÜTÜN İHRACATI KÖTÜ GİDİŞE DUR DEDİ

2021 yılını ihracatta ekside kapatan Ege Tütün İhracatçıları Birliği, mart ayında ihracatını yüzde 39'luk artışla 42,5 milyon dolardan 58 milyon 90 bin dolara yükseltti. ETİB'in 2022 yılı ilk çeyreğindeki ihracat performansı ise; yüzde 11'lik artışla 143 milyon dolardan 159 milyon dolara çıktı. 2021 yılında ihracat artış rekorları kıran Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 2022 yılının mart ayını yüzde 7'lik ihracat artışı ve 37 milyon dolarlık ihracat rakamıyla geride bıraktı. 5 litrenin üzerindeki ambalajlara getirilen zeytinyağı ihracatındaki yasakla sarsılan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği yasağa rağmen ihracatının yüzde 44'lük artışla 14,2 milyon dolardan 20,5 milyon dolara taşıdı. 2022 yılına parlak bir giriş yapan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracattaki başarısını mart ayında da sürdürdü. Mart ayında ihracatını yüzde 39'luk yükselişle 13,2 milyon dolardan 18,4 milyon dolara taşıyan EDDMİB son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 50'lik artışla 185 milyon dolara ilerletti.

ESKİNAZİ: "MALİYET ARTIŞLARI TEDİRGİN EDİYOR"

Pandemi sonrasında Türkiye'nin tüm dünyanın cazibe merkezi haline geldiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihraç pazarlarından talep yönlü bir sorun yaşamadıklarını, enflasyonist bir ortama girildiğini için fiyat tutturmana zorluklar yaşadıklarını dile getirdi. İhracatçıları fiyat verirken daha dikkatli olmaları konusunda uyaran Eskinazi, "Yıllık enflasyon rakamları TÜİK'e göre üretici fiyatlarında yüzde 115'e ulaşmış durumda. İhracatçılarımız böylesine enflasyonist ortamda her gün enerji, hammadde fiyatlarına devasa zamların geldiği ortamda doğru maliyet hesabı yapamadıkları takdirde sermaye erimesiyle karşı karşıya kalabilirler" uyarısında bulundu.

EGE 2 MİLYAR 794 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPTI

Mart ayında Ege Bölgesi 2 milyar 794 milyon 943 bin dolarlık ihracat performansı gösterdi. Ege Bölgesi, 2021 yılı Mart ayında 2 milyar 274 milyon dolar olan ihracatını yüzde 22 geliştirmeyi başardı. İzmir, 2021 yılı Mart ayında 1 milyar 155 milyon dolar olan ihracatını, 2022 yılının aynı ayında 1 milyar 437 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 51'ini tek başına yaparken, kimya sektörü 216 milyon dolarlık ihracatla İzmir'de ihracat lideri sektör oldu. İzmirli demir ve demirdışı metaller sektörü ihracatçıları 138,5 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırırken, Hazırgiyim sektörünün ihracatı 137,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

DENİZLİ İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Manisa ile Denizli arasındaki kıyasıya rekabette mart ayında öne çıkan Denizli oldu. Denizli 498 milyon dolarlık ihracat başarısı gösterirken, Denizli'nin ihracatına en büyük katkıyı 132 milyon dolarla hazırgiyim sektörü sağladı. Çelik sektörü 99 milyon dolarlık ihracat yaparken, Elektrik-elektronik sektörü 81 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. Manisa, mart ayında 491 milyon dolar ihracatla Ege Bölgesi illeri arasında üçüncü sıraya yerleşti. Elektrik-elektronik sektörü 229 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korurken, İklimlendirme sektörü 78 milyon dolarlık, Otomotiv yan sanayi sektörü 63 milyon dolarlık ihracat yaptı. Mart ayında Aydın 88,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Madencilik sektörü 20 milyon dolarlık ihracatla Aydın'ın ihracatında birinci sektör oldu. Balıkesir 86,2 milyon dolarlık ihracatla Aydın'ı takip ederken, Balıkesir'de en çok ihracat yapan sektör 19 milyon dolarla Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü oldu. Muğla, 72 milyon 165 bin dolarlık ihracat yaparken, bu ihracatın 47 milyon dolarlık büyük dilimini Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü gerçekleştirdi. Kütahya, mart ayında 50,6 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşırken, bu ihracatın 27 milyon dolarlık kısmını seramik sektörü yaptı. Uşak, mart ayında Türkiye'ye 36,6 milyon dolar döviz kazandırırken, Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 9,7 milyon dolarlık ihracatla lider konumda yer aldı. Doğal taş ihracatının başkenti Afyon'un mart ayı karnesinde 33,7 milyon dolarlık ihracat yazarken, bu ihracata en büyük katkıyı 21 milyon dolarla madencilik sektörü sağladı.