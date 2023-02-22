Ekinözü depremle 5 metre yükseldi

Aşağı İçme Mahallesi'nde bulunan iş yerleri ve bazı oteller ile hamam çöktü. İlçedeki Belediye Binası ve Halk Ekmek fabrikası ile birçok eve ise ağır hasarlı raporu verildi. Bazı evlerin yıkıldığı mahallede fay kırığı nedeniyle dağdan kopan büyük kaya parçaları yola düştü. Asfaltın parçalandığı bölgenin Kırkgöz mevkisinde ise dere kenarında asfalt yol metrelerce kabardı. Dere yatağının da deprem nedeniyle kabardığı bölgede ağaçlar kökünden yükseldi. Bölgede bulunan ve ilçe merkezinin içme suyunun sağlandığı su deposu da kabarmayla birlikte yükselirken ishale hattı boruları parçalandı. Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker şunları söyledi:"İlçenin yüzde 98'i su ve elektriğe kavuştu. Evlerin yüzde 70'inde ağır hasar kaydı oluştu. Aşağı İçme Gözpınarı mevkisinde fayın geçtiği alanda düz yol yaklaşık 5 metre havaya kalkmış. Asfaltların çatladığı, paramparça olduğu yerler var. Fay hattının geçtiği Aşağı İçmelerde binalar da 5 metre ileriye gelmiş. Depremde oradaki sular gitmişti ama bugün kaynaklardan su yine yerine gelmiş. İller Bankası ekipleri su ishale hattında çalışma yapıyor. Buradaki arızalar da en kısa sürede giderilecek."Aşağı İçme Mahallesi sakinlerinden Cuma Uygun ise "Depremden sonra Kırkgöz'deki sularda azalma oldu. Ancak şu an yaklaşık 3 katına çıktı. Buranın coğrafi yapısı tamamen bozuldu. Bölgedeki binalar, ağaçlar, zeminden 5 metre yükseldi" dedi.