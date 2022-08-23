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Giriş Tarihi: 24.8.2022

Ekipler 10 yaşındaki Ahmet için seferber oldu

Ekipler 10 yaşındaki Ahmet için seferber oldu
Diyarbakır'ın Sur ilçesi Alipaşa mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 10 yaşındaki Ahmet D., aniden gözden kayboldu. İhbar üzerine Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekipleri, AFAD dalgıç ekipleri, Polis Arama Kurtarma dalgıçları, Jandarma Arama Kurtarma dalgıçları ile ANDA Arama Kurtarma ekipleri küçük çocuk için seferber oldu. Arama çalışmaları hem karada hem su altında devam ediyor. Önceki akşam Sakarya'nın Hendek ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde ise Hasan Efe Z. (15) ve Emirhan Kızıldağ (17), serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınan iki arkadaştan Hasan Efe Z. kurtulurken Kızıldağ kayboldu. AFAD ekibi, Kızıldağ'ın cansız bedenini sudan çıkardı.

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Ekipler 10 yaşındaki Ahmet için seferber oldu
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