Ekmek 1.25 liraya bakkalda

İBB’nin, Halk Ekmek dağıtım noktalarına ekmek sevkiyatını düşürmesi sonrasında Sancaktepe Belediyesi harekete geçti. İlçede ekmeğin 1.25 liradan bakkal ve marketlerde satılacağı açıklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, Halk Ekmek'te 2.5 milyon olan üretim kapasitesini düşürmesi ve yeterli dağıtımı yapmaması üzerine Sancaktepe Belediyesi harekete geçti. Anlaşma yaptığı marketler aracılığı ile ilçede ekmeğin 1.25 liradan satılacağı açıklandı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İBB'nin, halk ekmeğin üretimini ve dağıtımını yeterli şekilde yapmayarak kuyrukların oluşmasına neden olduğunu belirterek, bakkallarda ve marketlerde ekmeği 1.25 liradan vatandaşa ulaştırmaya başladıklarını söyledi. Fırıncılar Odası ile anlaşmalarını yaptıklarını aktaran Döğücü, çalışmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Sancaktepe'nin bakkallarında, marketlerinde, anlaştığımız noktalarda vatandaşımız ekmeği 1.25'ten alma imkanına sahip olacak. Bundan sonra Sancaktepeli hemşehrilerimiz artık orada kuyruğa girmek zorunda değildir. Mahalle bakkallarına gidip halk ekmek fiyatına ekmeklerine kavuşabilecekler." Döğücü, ilçede günde bir sefer ekmek dağıtımı olacağını, 2 fırın ve 50 market ile anlaştıklarını, talebe göre miktarın artırılacağını belirtti.
METRO ŞAFTI KAPATILDI
Bu arada, İBB'nin "kredi alamama" bahanesiyle metro için açılan tünelleri kapatma girişiminde bulunduğunu belirten Döğücü, inşaat halindeki Sarıgazi metro durağına hafriyat kamyonlarıyla toprak dökülmesiyle ilgili de açıklamada bulundu. Döğücü, "7 ay önce Yenidoğan'da bir kapatma vakasıyla karşı karşıya kalmıştık. İnşaatın hafriyat kamyonlarıyla doldurulmasıyla karşı karşıya kalmıştık. Ama iki günlük çalışma gösterdi ki şimdi artık İnönü ve Atatürk Mahallesi'ndeki Sarıgazi şaftlarını da kapatma yoluna gittiler" diye konuştu.