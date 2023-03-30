Ekmekçiler Köyü’ndeki şehitler dualarla anıldı

İlk tören Köy Şehitliği'nde düzenlendi. Buradaki tören de Kuran-ı Kerim tilavet okundu. İl Müftü Yardımcısı Muhammed Özdemir tarafından aziz şehitlerimiz için dua okundu. Törene katılan Vali Vekili Muhammed Sait Baytok ve protokol üyeleri şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

İkinci tören ise köy taziye evinde yapıldı. Siirt İl Müftülüğünce görevlendirilen imamlar tarafından aziz şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Dualar edildi. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Vekili Muhammed Sait Baytok, 'Bölücü terör örgütünü lanetleyerek, hain örgütün hiçbir zaman milletin birlik ve beraberliğini bozamayacağını' ifade etti.

Baytok, terörle mücadelenin azim, kararlılık ve inançla devam ettiğini sözlerine ekledi. Tören sonunda, Siirt Belediyesi tarafından törene katılan vatandaşlara sıcak iftarlık yemek ikram edildi. Köy sakinleri ve şehit yakınlarıyla birlikte iftarını açan Vali Vekili Baytok, vatandaşlarla sohbet etti.





Törenlere; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tuğrul Türk, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Baki Olgaç, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin başkanları, bazı kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve köylüler katıldı.

Olay; Ormanardı köyü mevkiinde yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart 2018'de gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.