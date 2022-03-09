El Adl Ne Demek? Allah’ın El-Adl İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah, affediciliği ile, tövbe edene duyduğu merhamet ile, İslamiyet'in izinden gidenleri cömertçe ödüllendirmesi ile tanınmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, yeri ve göğü yaratan Allah'ın adaleti de tüm cihana nam salmıştır ve Mümin'ler için bu adalet terzisi katiyen şaşmaz, her zaman hak edene hak ettiğini verir. Allah'ın El-Adl ismi de Allah'ın adaletini simgeleyen çok özel bir isimdir.

El Adl Ne Demek?

Adl kelimesinin anlamı adaletli ve adil kelimelerinin kökünü oluşturmaktadır. Adl kelimesinin verdiği anlam da Allah'ı mutlaka ve sürekli olarak adil hükmeden, zulmetmeyen ve aşırıya kaçmayan olarak tanımlamasıdır.

El adl kelimesinin tek anlamı bu değildir elbette. Allah'ın 99 adından biri olan el adl, oldukça faziletli ve derin anlamlar barındıran bir isimdir. En genel anlamıyla Allah'ın sonsuz adaletini simgelemektedir.

El-Adl Anlamı

Allah, gerçekten adalet sahibi olandır.

Adaletli olan Allah'tır.

Adaletin sahibi olan Allah'tır.

Yaptığı her şey hak ve adalet üzerine olan Allah'tır.

Mutlak adil olan ve her şeyi yerli yerinde yaparak her zaman doğru olan Allah'tır.

Ya Adl Esmasının Fazileti

El Adl Allah'ın mutlak adalet sahibi ve çok adaletli biri olduğu anlamına gelmektedir ve El-Adl ismi oldukça faziletli bir isimdir.

Ya Adl Esmasının faziletleri aşağıda sıralanmıştır.