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Giriş Tarihi: 9.3.2022 15:53 Son Güncelleme: 9.3.2022 15:53

El Adl Ne Demek? Allah'ın El-Adl İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Adl Ne Demek? Allah’ın El-Adl İsminin Anlamı Ve Fazileti

El-Adl Allah’ın 99 isminden biri olarak mutlak adil olan ve çok adaletli olan, adaletiyle nam salmış, adaletiyle gönüllerde yer etmiş anlamına gelmektedir. Faziletleri çok fazla insan tarafından merak edilir çünkü El-Adl Allah’ın tüm diğer bilinen ve ilgi uyandıran isimleri gibi özel bir isimdir. El  Adl isminin birçok fazileti bulunmaktadır ve bu faziletler yerine getirilirse sonuçları oldukça hayırlı olacaktır. Peki ya El Adl ne demek? İşte Allah’ın El-Adl isminin anlamı ve fazileti…

Allah, affediciliği ile, tövbe edene duyduğu merhamet ile, İslamiyet'in izinden gidenleri cömertçe ödüllendirmesi ile tanınmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, yeri ve göğü yaratan Allah'ın adaleti de tüm cihana nam salmıştır ve Mümin'ler için bu adalet terzisi katiyen şaşmaz, her zaman hak edene hak ettiğini verir. Allah'ın El-Adl ismi de Allah'ın adaletini simgeleyen çok özel bir isimdir.

El Adl Ne Demek?

Adl kelimesinin anlamı adaletli ve adil kelimelerinin kökünü oluşturmaktadır. Adl kelimesinin verdiği anlam da Allah'ı mutlaka ve sürekli olarak adil hükmeden, zulmetmeyen ve aşırıya kaçmayan olarak tanımlamasıdır.

El adl kelimesinin tek anlamı bu değildir elbette. Allah'ın 99 adından biri olan el adl, oldukça faziletli ve derin anlamlar barındıran bir isimdir. En genel anlamıyla Allah'ın sonsuz adaletini simgelemektedir.

El-Adl Anlamı

  • Allah, gerçekten adalet sahibi olandır.
  • Adaletli olan Allah'tır.
  • Adaletin sahibi olan Allah'tır.
  • Yaptığı her şey hak ve adalet üzerine olan Allah'tır.
  • Mutlak adil olan ve her şeyi yerli yerinde yaparak her zaman doğru olan Allah'tır.

Ya Adl Esmasının Fazileti

El Adl Allah'ın mutlak adalet sahibi ve çok adaletli biri olduğu anlamına gelmektedir ve El-Adl ismi oldukça faziletli bir isimdir.

Ya Adl Esmasının faziletleri aşağıda sıralanmıştır.

  • El-Adl ismini Cuma gece 25 ekmek parçasına yazan ve bunu okuyan kişi tüm bunların ardından bu ekmekleri yerse, Allah ona bütün mahlukatı musahhar kılar ve mesud olmasını sağlar.
  • El-Ald adı zikrin adabına göre devam eden her kimse, iş yaşamında ve hal hareketlerinde adil olacaktır. Bu zikrin adabına göre yaşayan kişi kimselere zulum etmez, zalim olmaz. Kendisini fitne fesat ve kötü düşüncelerden arındırarak kötü huylarını iyi niyete çevirir. Bunun neticesinde güzel bir ahlak ile bütünleşir.
  • El – Adl ismi adaletin sağlanması, sürmesi ve mevcut durumun iyiye gitmesi için "Ya Adı Celle Celalühü" denerek 104 defa okunmalıdır.

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El Adl Ne Demek? Allah'ın El-Adl İsminin Anlamı Ve Fazileti
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